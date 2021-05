BMW X3 2021: trapelata la prima immagine del restyling

Il sito ufficiale spagnolo della Casa dell'Elica si è lasciato scappare una prima immagine della nuova X3 2021, grazie alla quale si notano tutte le novità del restyling della terza generazione

A breve distanza di tempo dalla prova della versione elettrica, la BMW X3 torna a far parlare di sè: l’attuale terza generazione, il cui debutto è avvenuto nel 2017, è ormai pronta al tradizione restyling di “metà carriera”, che dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane anche a fronte di un piccolo “errore” da parte del sito ufficiale spagnolo della Casa dell’Elica, il quale ha di fatto confermato la veste praticamente ufficiale del nuovo SUV tedesco.

In questi giorni, infatti, la filiale iberica di BMW ha pubblicato accidentalmente una foto teaser della X3 2021, prontamente rimossa ma condivisa giusto in tempo sui social dall’utente “wilcoblok“. Come potete osservare dall’immagine che riportiamo qua sotto, le novità sono innanzitutto la tinta verde della carrozzeria (attualmente non presente a listino) e la fiancata dal design inedito con cerchi in lega dal nuovo disegno, a cui si aggiungono diversi dettagli in nero lucido e un badge specifico sul passaruota anteriore che potrebbe rimandare all’allestimento M Sport.

In questo caso ci aspettiamo un pacchetto estetico più sportivo con paraurti specifici e un’aerodinamica maggiormente curata, sulla quale non dovrebbero mancare i gruppi ottici anteriori a LED e quelli posteriori dalla finitura brunita. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, ci saranno modifiche anche alla griglia anteriore a “doppio rene” e all’offerta per l’abitacolo, con nuovi rivestimenti e finiture assieme a un infotainment più veloce ed efficiente basato sul sistema operativo BMW OS 7.0.

Lato motorizzazioni, infine, dovrebbe essere confermata tutta la gamma attualmente a listino sia a benzina che a gasolio, nonchè a tecnologia ibrida mild-hybrid a 48 Volt, plug-in “alla spina” (riservata alla versione xDrive30e) ed elettrica, che quindi includerà anche il facelift della iX3. Previste in un secondo momento dopo il lancio le varianti sportive M e M Competition… ma per tutti i dettagli del caso vi consigliamo di portare ancora un po’ di pazienza: stay tuned!