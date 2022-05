BMW XM: il nuovo SUV tedesco avrà un motore ibrido plug-in da oltre 650 CV

La Casa dell'Elica ha pubblicato le foto ufficiali dell'ultimo prototipo di BMW XM, primo SUV concepito dalla divisione interna Motorsport

Il momento dei festeggiamenti per i 50 anni dalla nascita della divisione Motorsport si sta avvicinando e questo significa che molto presto vedremo (finalmente) la versione di serie della tanto attesa BMW XM. Dopo la presentazione del Concept lo scorso dicembre, la Casa dell’Elica ha colto l’occasione per pubblicare alcune immagini del SUV con la classica vernice “camouflage” utilizzata sulle vetture in fase di testing, nonchè per snocciolare qualche informazione interessante sulla scheda tecnica del modello di produzione.

Come potete verificare anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, la versione attualmente coinvolta nelle prove su strada differisce esteticamente molto poco dal prototipo che era stato presentato qualche mese fa. Ci azzardiamo a ipotizzare, quindi, che le forme della BMW XM saranno sostanzialmente le stesse, con una carrozzeria dalle linee imponenti con gruppi ottici anteriori su due livelli, passaruota molto pronunciati e impianto di scarico a quattro terminali esagonali disposto verticalmente.

Per quanto riguarda il motore, la futura BMW XM sarà il primo SUV della divisione Motorsport ad alimentazione ibrida plug-in e ciò è stato confermato dal fatto che la powertrain sarà composta da un propulsore V8 di nuova costruzione in abbinamento a un’unità elettrica supplementare, che sul modello di base farà arrivare l’output prestazionale fino a quota 653 cavalli e 800 Nm di coppia massima. Ovviamente esisterà in listino anche una versione ancora più “pompata” che dovrebbe raggiungere gli stessi valori del Concept, vale a dire 748 CV e ben 1.000 Nm scaricati a terra attraverso una variante specifica della trazione integrale M xDrive.

Quest’ultima, realizzata appositamente per veicoli ibridi ed elettrici, potrà avvalersi dell’aiuto del differenziale auto-bloccante a controllo elettronico presente sull’asse posteriore, nonchè di un assetto appositamente pensato per un utilizzo sportivo grazie alla presenza delle sospensioni Adaptive M Professional in coppia con uno speciale sistema di stabilizzazione del rollio attuato elettro-meccanicamente a 48V (provvisto inoltre di funzione Active Roll Comfort), dell’Integral Active Steering sull’asse posteriore, dei cerchi in lega M da 23” e di un impianto frenante maggiorato di ultima generazione.

Il debutto della versione di serie della BMW XM è previsto nel corso di quest’anno, con la data di produzione fissata per il mese di dicembre 2022. Una cosa è certa: a breve ne sapremo di più!