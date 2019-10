Bollinger B1 e B2: i nuovi truck elettrici

Bollinger B1 e B2 montano una coppia di motori che erogano una potenza complessiva di 614 cv. La velocità massima è di 170 km/h mentre l'autonomia è di circa 350 km

Bollinger Motors ha annunciato il lancio ufficiale di B1 e B2, i due truck elettrici che verranno presentati al mondo il prossimo 20 novembre in occasione della prima giornata stampa del Los Angeles Auto Show. Si tratta di due vetture imponenti e muscolose, non certo per tutti, così come il loto prezzo: 125.000 dollari.

Bollinger B1 e B2: tanti muscoli ma zero emissioni

Bollinger B1 e B2 saranno presentati ufficialmente alla stampa il prossimo 20 novembre, data di apertura del Los Angeles Auto Show, ma l”azienda statunitense ha voluto comunque anticipare i tempi via web publicando alcune importanti notizie. A partire dal prezzo e dai tempi di consegna: per avere uno dei due truck elettrici bisognerà aspettare il 2021 e prepararsi a spendere almeno 125.000 dollari. Bollinger B1 è la soluzione in formato wagon, mentre Bollinger B2 è la versione pick-up. Realizzati interamente in alluminio il B1 e il B2 sono costruiti sulla stessa piattaforma e sono dotati di una batteria da 120 kWh che alimenta una coppia di motori che erogano una potenza complessiva di 614 cv e una coppia di ben 932 Nm. Le vetture hanno una velocità massima di 170 km/h e un’autonomia di circa 350 km. Il B1 va da 0 a 100 all’ora in 4,5 secondi e in presenza di colonnine super veloci potrebbe ricaricarsi in 75 minuti Il B2 può contare su una capacità di trasporto di oltre 2,2 tonnellate e di traino fino a quasi 3 tonnellate e mezzo. Entrambi sono dotati di sospensioni idrauliche indipendenti che garantiscono un’altezza dal suolo fino a 38 centimetri.



“Stiamo avviandoci alla produzione con tutti i componenti e le funzionalità che il nostro team ha sviluppato fin dall’inizio del progetto per restare fedeli al nostro DNA. I nostri truck offriranno un livello di prestazioni diverso da qualsiasi altro veicolo sul mercato“, dichiarato il fondatore, Robert Bollinger.