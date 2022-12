Bonus colonnine elettriche: sarà erogato come rimborso nel 2023

Il famoso bonus per l'installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche slitta all'anno prossimo: non sarà uno sconto in fase di acquisto, ma un rimborso

Ricordate che qualche mese fa vi avevamo annunciato il bonus colonnine elettriche e wallbox? Ebbene, ad oggi questo incentivo non è stato reso ancora operativo dal Governo italiano… perchè, infatti, sarà disponibile dal 2023. Dal momento che non è andata in porto in tempi utili l’emanazione del decreto attuativo che ne desse il via ufficiale, tutto è rinviato all’anno prossimo quando gli interessati potranno richiedere il rimborso di parte della somma versata per l’installazione dei dispositivi di ricarica per la propria auto elettrica.

Dalle informazioni in nostro possesso, finchè non verrà emanato il decreto attuativo nulla potrà partire ma sta il fatto che, una volta operativa la piattaforma online e definiti tutti gli aspetti dell’agevolazione, il bonus colonnine permetterà di ottenere un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e installazione dell’apparato, fino a un massimo di 1.500 Euro per le singole persone fisiche e fino a 8.000 Euro nel caso in cui la richiesta provenga da un condominio. L’erogazione, inoltre, non avverrà come “sconto” alla fonte dell’acquisto ma, piuttosto, come rimborso successivo su conto corrente.