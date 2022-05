Bonus patente 2022: 2.500 Euro di sconto per conseguire l’abilitazione CQC

Dal 1° luglio tutti gli interessati con meno di 35 anni potranno richiedere un voucher che serve a limitare le spese per il conseguimento del CQC, necessario per la professione di autotrasportatore

Un’altra agevolazione sta arrivando per dare sostegno al mondo del lavoro in Italia: dopo gli Ecoincentivi per l’acquisto delle auto elettriche, il Governo italiano sta mettendo a punto un contributo per tutti i giovani Under 35 che vogliano intraprendere la professione di autotrasportatore, per la quale è necessaria l’abilitazione CQC alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci o persone con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Si chiamerà “Bonus Patente 2022” e aiuterà a limitare le spese (fino all’80% del costo complessivo sostenuto e con un importo massimo di 2.500 Euro) nel conseguimento dell’attestato professionale per la guida di questi automezzi. Chiunque fosse interessato potrà farne richiesta (una sola volta) a partire dal prossimo 1 Luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026: la domanda, da presentare telematicamente secondo dei requisiti che saranno svelati a breve, non richiederà un limite di Isee nè costituirà reddito imponibile per il beneficiario, ma verosimilmente chiederà di essere disoccupati in modo, poi, da trovare lavoro nel settore.