Bonus pneumatici 2022: in arrivo un incentivo da 200 Euro per cambiare gomme

All'interno del DL Energia è stato presentato un emendamento che potrebbe introdurre un incentivo alle famiglie per cambiare pneumatici, dal valore di 200 Euro

Dopo il bonus carburante, che (se previsto) verrà erogato dalle aziende private ai suoi dipendenti, ora potrebbe arrivare anche un incentivo per cambiare gli pneumatici alla propria auto: con l’intenzione di dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà nella complicata situazione emergenziale che stiamo vivendo, il Governo italiano ha recentemente introdotto un emendamento al DL Energia che propone l’introduzione di un “bonus gomme“, dal valore complessivo di 200 Euro.

L’obiettivo? Ridurre i consumi di benzina e gasolio, che già possono giovare di una forte riduzione del loro prezzo alla pompa grazie al taglio delle accise, e “conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché accrescere il livello di sicurezza del parco circolante in Italia”. Per il momento si tratta solo di una proposta, per la quale sarebbe destinato un fondo specifico di 20 milioni di Euro per l’acquisto di pneumatici nuovi di classe A o B – catalogati in base all’etichettatura energetica prevista già dal 2012.

Entrando un po’ più nei dettagli, questo bonus sarà nominale (quindi non cedibile) e non andrà a sommarsi del reddito imponibile del beneficiario: dovrebbe avere come data di scadenza il 31 dicembre 2022 e, come accaduto con il bonus monopattini, il gommista che aderirà a questo incentivo dovrà emettere fattura o scontrino fiscale per poi venire rimborsato dal Governo entro 120 giorni dall’operazione effettuata in favore del cliente. Seguiranno sicuramente aggiornati nelle prossime settimane…