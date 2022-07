Bonus retrofit: fino a 3.500 Euro per la conversione elettrica di un’auto termica!

Il Governo italiano ha approvato il Bonus retrofit elettrico per la conversione della propulsione delle auto a benzina e diesel: vale fino al 31 dicembre 2022

Se per quest’anno non siete riusciti a rientrare all’interno degli Ecoincentivi auto ma volete ugualmente passare all’energia pulita dell’elettrico… allora il nuovo Bonus Retrofit approvato dal Governo italiano è quello che stavate aspettando. I ministri Enrico Giovannini e Giancarlo Giorgetti, infatti, hanno dato il via libera all’agevolazione che permetterà ai proprietari di un’auto a propulsione tradizionale (benzina o diesel) di effettuare la conversione alle powertrain elettrificate con pacco batterie, che secondo il testo del decreto prevede uno stanziamento complessivo di 14 milioni di Euro fino alla fine dell’anno.

Destinatari di questo incentivo saranno le automobili per uso privato, i minivan per il trasporto di persone, gli autobus e i furgoni per il trasporto merci secondo le categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, originariamente immatricolati con motore a combustione interna ma pronti ad essere trasformati in un veicolo a trazione elettrica vero e proprio.

Il contributo previsto è pari al 60% del costo totale della riqualificazione elettrica del mezzo (fino a un massimo di 3.500 Euro), al quale si aggiunge un ulteriore bonus del 60% per le spese relative all’imposta di bollo per la nuova iscrizione al PRA, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione (IPT). L’accesso all’agevolazione richiede l’utilizzo di una specifica piattaforma online, che sarà attivata entro le prossime settimane e che controllerà la richiesta di conversione per il veicolo che deve essere successiva al 10 novembre 2021, data in cui è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Retrofit” (legge n. 156 del 9 novembre 2021).