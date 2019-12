Arriva il Grande Fratello in Auto: tutti sotto controllo dal 2022

Dal 2022 Bosh realizzerà un sistema di monitoraggio dell'abitacolo con telecamere, sistemi di intelligenza artificiale e il machine learning per aumentare i livelli di sicurezza sulle strade

Alzi la mano chi ha un comportamento integerrimo mentre si trova al volante? Le leggi sono molto chiare in fatto di sicurezza stradale, ma la verità è che spesso siamo tutt’altro che ligi. Ecco, per gli automobilisti indisciplinati è min arrivo un deterrente tecnologico firmato Bosch: un sistema di monitoraggio dell’abitacolo che sfrutta le telecamere, l’intelligenza artificiale e il machine learning.

Tutti sotto controllo dal 2022

Bosch sta lavorando alla produzione a un sistema di monitoraggio per controllare le attività che avvengono all’interno delle auto per la sicurezza dei passeggeri. Il via ufficiale nel 2022 quando l’Unione Europea inserirà come funzionalità di serie nei nuovi veicoli la tecnologia di sicurezza. Secondo le previsioni, dal 2022 al 2038 i nuovi requisiti per gli autoveicoli salveranno più di 25.000 vite e contribuiranno a evitare almeno 140.000 incidenti con gravi lesioni.

Numeri importanti, possibili grazie all’avvento di nuove tecnologie che monitoreranno il comportamento degli automobilisti e verificarne il comportamento (fondamentale contro l’annosa piaga dell’uso degli smartphone alla guida) o semplicemente lo stato (magari per avvisare in occasione di un colpo di sonno). Gli ingegneri di Bosch hanno utilizzato algoritmi intelligenti di elaborazione delle immagini e il machine learning, per insegnare al sistema a capire cosa sta facendo la persona al posto di guida.

In futuro, l’importanza dei sistemi di allerta che emettono un avviso sonoro in caso di distrazione e sonnolenza sarà tale che il programma europeo di valutazione dei nuovi veicoli Euro NCAP li inserirà nella roadmap per la sicurezza dei veicoli entro il 2025. Le informazioni fornite dal sistema interno, tuttavia, vengono valutate esclusivamente dal software del veicolo stesso e non vengono memorizzate né trasferite a parti terze.