Brabus, primo tuning su un modello elettrico

La Brabus elettric Mercedes EQC 400 4Matic avrà un motore che toccherà i 422 CV (+14 CV rispetto alla EQC standard) e una che coppia passa da 760 e 830 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,9 secondi migliorando di due decimi il precedente crono

Le auto elettriche sono ormai una relata consolidata e d’ora in poi saranno terreno di caccia a anche per i preparatori. A dare il via a questa tendenza è stato Brabus, uno dei tuner più famosi d’Europa, che ha appena messo le mani sulla Mercedes EQC 400 4Matic.

Brabus elettric Mercedes EQC 400 4Matic: le caratteristiche

Si scrive Brabus, ma si legge tuning. Il marchio tedesco è un vero e proprio mito nel settore anche grazie ai tanti modelli di Mercedes e Smart trasformati nel corso del anni. Ora, per la prima volta, in casa Brabus hanno deciso di dedicarsi a una vettura con motore elettrico e la scelta è ricaduta sulla Mercedes EQC 400 4Matic. Secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere i ritocchi porteranno principalmente a un aumento della potenza massima che toccherà i 422 CV, con un incremento di 14 CV rispetto alla EQC standard, ma soprattutto la coppia passerebbe da 760 e 830 Nm. In questo modo l’auto potrebbe scattare da 0 a 100 km/h di 4,9 secondi migliorando di due decimi il precedente crono. È ancora in fase di sviluppo, invece, il nuovo kit aerodinamico.

Le ruote saranno proposte in due varianti: la prima da 20” con pneumatici Pirelli P Zero 255/45 R 20 all’anteriore e 285/40 R 20 al posteriore; la seconda Platinum Edition da 21” con cerchi 9Jx21 e pneumatici 255/40 R 21 all’anteriore e cerchi 10.5Jx21 e gomme 285/35 R 21 al posteriore. Per quanto riguarda gli interni, è possibile scegliere tantissimi dettagli, come i pedali in alluminio o le piastrine con logo Brabus retroilluminato, ma da Brabus promettono anche la possibilità di avare una personalizzazione completa.