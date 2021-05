Brembo: i freni per auto impreziositi dai LED

I freni Brembo New G Sessanta hanno degli appositi LED che permettono di cambiarne il colore, ma grazie alla connettività wireless possono fornire importanti dati sullo stato delle pinze stesse e più in generale sul veicolo

Che i freni Brembo siano un concentrato di tecnologia e qualità è risaputo, ma ora l’azienda ha fatto un ulteriore passo in avanti e per festeggiare i sessant’anni di attività ha presentato una serie speciale con le pinze illumiante da LED che cambiano addirittura colore.

Brembo New G Sessanta: le caratteristiche

Questa nuova serie di freni Brembo si chiama New G Sessanta e viene direttamente dal passato: il progetto, infatti, trova ispirazione dalla forma della prima pinza freno dell’azienda bergamasca, datata 1972 e destinata al mondo delle moto. Tutto il resto, invece, è un concentrato di modernità. La caratteristica principale, però, sta nel fatto che grazie a degli appositi LED queste nuove pinze possono adattarsi perfettamente alla colorazione della carrozzeria della vostra vettura. Insomma, oltre al rosso (must nel mondo sportivo) o al nero, giusto per fare degli esempi, oggi potrete scegliere il colore che più vi piace, dando continuità oppure andando in netto contrasto. I LED sono applicati direttamente sulla pinza e possono adattarsi su ogni tipo di prodotto Brembo.

Dietro a questo progetto non c’è solo un vezzo estetico: grazie alla connettività wireless, infatti, queste pinze possono fornire differenti anche dei preziosi dati sullo stato delle pinze stesse e più in generale sul veicolo. Infine, possono essere utili per ritrovare facilmente la propria auto in un parcheggio decisamente affollato: pinze così non passano di certo inosservate.