Brick Technology svela un cambio funzionante fatto di Lego!

La tecnica di funzionamento di un cambio manuale a cinque velocità è stata rappresentata da un modello costruito esclusivamente con i mattoncini della Lego

Se avete creduto che la Bugatti in scala reale fatta di Lego fosse l’idea più pazza mai vista… allora vi siete sbagliati. L’universo dei mattoncini della Casa di Billund è estremamente variegato e si presta ai progetti allo stesso tempo più simpatici e ambiziosi, come quello che è stato pensato dai protagonisti del canale Youtube “Brick Technology”.

Come potete osservare anche voi nel video qua sotto, i mattoncini della Lego stavolta sono stati utilizzati per rappresentare come funziona la tecnica di un cambio automobilistico a cinque marce, non solo funzionante al 100% ma sapientemente replicato con tanto di retromarcia. L’alimentazione, ovviamente, è elettrica e la sua adesione alla realtà (soprattutto per quanto riguarda gli RPM in abbinamento alla velocità delle ruote) è stata testimoniata da un test specifico su un banco prova a rulli. Ah, i prodigi della tecnica!