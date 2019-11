Brumbrum: a pieno regime la nuova Factory di Reggio Emilia

Inaugurata a settembre, la nuova Factory Brumbrum di Reggio Emilia lavorerà a pieno regime a partire dal 2020. "Abbiamo raccolto in un solo stabilimento industriale tutti i processi necessari per il ricondizionamento di vetture usate", ha dichiarato il CEO, Francesco Banfi

Prende il via un nuovo progetto formato Brumbrum. Il primo e-commerce italiano di auto usate ha presentato la nuova Factory creata a Reggio Emilia per la riqualificazione di auto usate. Situato nel centro della motor valley e a due passi dalla stazione dell’Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia, si tratta di uno stabilimento all’avanguardia e dalle tecnologie innovative, per avere il massimo standard qualitativo, ambientale e di sicurezza. Questo consentirà all’azienda di aumentare notevolmente la propria capacità produttiva. Il nuovo polo, infatti, sarà in grado, una volta a regime, di mettere in vendita 1.200 auto al mese. L’impianto si estende su una superficie di 50.000 mq, suddivisi tra area produttiva, zona di stoccaggio, uffici e spazi commerciali.

Brumbrum: nuova vita alle auto usate

Grazie a un investimento di 4 milioni di euro, lo stabilimento Brumbrum di Reggio Emilia è entrato in funzione lo scorso mese di settembre per essere a pieno regime a inizio 2020. Al momento, conta 40 dipendenti ma nel corso dei prossimi due anni arriverà a impiegare più di 150 addetti. Il processo produttivo locato all’interno della Factory permette di ricondizionare e riqualificare vetture, rivendendole sul portale Brumbrum.it come auto usate e km 0, garantite fino a tre anni. Questo processo è diviso in diverse fasi: le auto arrivano nella nuova sede di Reggio Emilia e vengono sottoposte a oltre 200 test che comprendono perizia di carrozzeria, meccanica e test drive. Se la vettura è idonea ad entrare nel parco auto brumbrum, passa nelle mani dei meccanici per essere messa a nuovo. Successivamente è tempo di verniciatura e lavaggio, per poi arrivare dai fotografi per lo shooting e la pubblicazione sul sito. Il tutto in un unico luogo. Dopo quello di Rho, lo stabilimento di Reggio Emilia è il secondo di brumbrum dedicato alla produzione e riqualificazione di auto usate e km 0. Si inserisce nel piano strategico di sviluppo dell’azienda leader in Italia nella vendita di vetture online.

“Abbiamo raccolto in un solo stabilimento industriale tutti i processi necessari per il ricondizionamento di vetture usate. Tutte le nostre auto hanno standard qualitativi elevati, sono garantite e certificate. Non accettiamo compromessi quando si tratta di prendere tutte le precauzioni necessarie affinché l’auto possa soddisfare le nostre aspettative e quelle del futuro cliente“, ha dichiarato il CEO di brumbrum, Francesco Banfi.