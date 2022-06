Bugatti Centodieci: il primo esemplare rende omaggio alla EB110 Blue

Bugatti ha consegnato il primo esemplare di Centodieci, hypercar che rende omaggio alla EB110 del 1998 con tanto di colorazione Blue per la carrozzeria

Oltre alle varie Chiron e alla tanto attesa Bolide, che arriverà non prima del 2024, il marchio Bugatti è ora impegnato a soddisfare anche i dieci clienti che hanno acquistato la Centodieci, supercar esclusiva prodotta in soli dieci esemplari per 8 milioni di Euro ciascuno che vuole essere un omaggio in tutto e per tutto alla prima EB110 Super Sport degli anni ’90. Non solo nel nome… ma anche nei dettagli tecnici e nella colorazione Blue della carrozzeria, ripresa fedelmente come mostrato dagli scatti ufficiali che potete ammirare anche voi sfogliando le foto presenti in gallery.

La Bugatti Centodieci rappresenta un vero e proprio capolavoro dell’ingegneria italiana dal momento che adotta un telaio al 100% in fibra di carbonio in abbinamento al potentissimo motore W16 da 8 Litri con quattro turbo-compressori, capace di erogare la bellezza di 1600 cavalli con i quali raggiunge la velocità massima di 380 km/h e ferma il cronometro dello 0-100 in soli 2,4 secondi.

“Noi di Bugatti Molsheim siamo orgogliosi di aver completato e consegnato la prima Centodieci, l’ultimo modello Bugatti – ha commentato Christophe Piochon, presidente di Bugatti, all’atto dell’uscita dalla linea di produzione del primo esemplare in colorazione Blue – La Centodieci si basa sui 110 anni di successo di Ettore Bugatti di design e prestazioni eccezionali, facendo rivivere la memoria della storia recente del marchio. L’EB110, costruita da Romano Artioli in Italia, è stata un percorso critico per il ristabilimento di Bugatti nel 1998. Dopo due anni di sviluppo incessante, abbiamo perfezionato la Centodieci secondo gli standard che i nostri clienti si aspettano da tutti i modelli Bugatti. I nostri designer e ingegneri riversano la stessa passione e desiderio di perfezione nei pochi modelli del marchio come fanno per le unità di produzione in serie”.