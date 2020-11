Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel, omaggio agli eroi dell’aviazione

Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel è una super car da 1.500 cavalli capace di toccare i 420 km orari. La produzione della vettura inizierà alla fine dell'anno. Ogni ognuno dei 20 esemplari sarà in vendita la prezzo di circa 3,5 milioni di euro

Si chiama Les Légendes du Ciel l’ultima declinazione della Bugatti Chiron Sport: una vera e propria super car nata per omaggiare gli eroi dell’aviazione che il brand ha deciso di produrre in appena 20 esemplari in vendita a un prezzo superiore ai tre milioni di euro.

Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel: le caratteristiche

“Bugatti ha avuto stretti legami con l’aviazione da quando l’azienda è stata fondata più di 110 anni fa. Molti piloti Bugatti di successo, come Albert Divo, Robert Benoist e Bartolomeo Meo Costantini, volarono per l’Aeronautica francese ed è quindi quasi un obbligo per noi oggi rendere omaggio alle leggende di quel tempo e dedicare loro un’edizione speciale“, ha detto il Presidente di Bugatti, Stephan Winkelmann. Les Légendes du Ciel si basa sull’ultima Chiron Sport e ha diversi spunti che si rifanno al mondo dell’aviazione. Il primo è sicuramente la particolare colorazione Gris Serpent (grigio opaco) che rievoca gli aerei degli anni ’20. I parafanghi anteriori sono decorati con il logo Les Légendes du Ciel, mentre la bandiera francese impreziosire ulteriormente la zona in fibra di carbonio nera della parte sottostante le portiere. In fibra di carbonio è realizzato anche il cofano anteriore, che ben si raccorda con la griglia anteriore a forma di ferro di cavallo. Anche gli interni hanno dei richiami con gli aerei storici del secolo scorso. Un esempio è la scelta della pelle marrone chiaro che contrasta con le finiture in alluminio.

Anche su poggiatesta fa bella mostra di sé il logo Les Légendes du Ciel, mentre nel tunnel centrale si trova la targhetta in alluminio col numero della vettura che si sta guidando. Come optional, sono disponibili i sedili comfort e il tetto in vetro Sky View. Su una vettura del genere, nessun dettaglio può essere trascurato: sui pannelli delle porte, ad esempio, sono disegnati a mano l’aereo Nieuport 17 e la Bugatti Type 13, l’aereo e l’auto a cui la Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel si ispira. Questa super car è dotata di un motore W16 8.0 litri quadri-turbo capace di erogare una potenza massima di 1.500 cavalli e una coppia massima 1.600 Nm. La velocità massima limitata elettronicamente tocca i 420 km orari. La produzione della vettura inizierà alla fine dell’anno e ognuno dei 20 esemplari sarà in vendita la prezzo netto di 2,88 milioni di euro a cui vanno aggiunte le tasse locali: nel nostro paese, quindi, costerà circa 3,5 milioni di euro.