Bugatti Chiron Super Sport: uscite di fabbrica le prime due “Sur Mesure”

I primi due esemplari di Chiron Super Sport facenti parte del programma Sur Mesure sono stati immortalati in due bellissimi photoshooting in pista

La Bugatti Chiron Super Sport è la punta di diamante del marchio francese: con un’aerodinamica da vera auto da corsa e un potentissimo motore W16 da 8.0 Litri in grado di sprigionare la bellezza di 1.500 cavalli e 1.600 Nm di coppia massima, è una di quelle vetture che difficilmente passano inosservate… soprattutto se personalizzate fin nei minimi dettagli grazie allo speciale programma “Sur Mesure” che le rende davvero “su misura” in base alle specifiche del cliente.

Dopo diversi mesi di lavoro, i primi due esemplari di questo progetto sono finalmente usciti di fabbrica e sono stati immortalati in due photoshooting che li ritraggono in tutto il loro splendore. La prima in assoluto è stata poi esposta dal 21 al 23 aprile all’evento londinese Salon Privé nel Royal Hospital Chelsea, distinguendosi per una livrea che ha voluto rendere omaggio a uno dei piloti storici che hanno corso in passato per la Casa di Molsheim.

Si tratta del celebre Louis Chiron, che fu in grado di conquistare il Gran Premio di Francia del 1931 insieme ad Achille Varzi al volante di una Bugatti Type 51 dalla quale i tecnici del programma “Sur Mesure” hanno preso spunto replicando il numero di gara (#32), nonchè la colorazione azzurrina con dettagli rossi e badge “EB” dipinto a mano.

Il secondo esemplare, invece, è stato realizzato in una tinta blu più scura dal nome French Racing Blue, con tanto di bandiere francesi sull’alettone posteriore e una carrozzeria complessivamente concepita per ricordare i giochi di luce dei raggi del Sole. Lo stile, in questo caso, è molto più sobrio del precedente ma anche più votato all’inclinazione corsaiola del modello, equipaggiato per l’occasione con dei cerchi in magnesio e con rivestimenti in pelle per gli interni dove spicca, nuovamente, il tricolore del brand di Molsheim.