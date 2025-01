BYD Sealion 7 caratteristiche e prezzi del SUV con motore elettrico

nizia con il botto la presentazione della nuovissima BYD Sealion 7, il SUV cinese con il motore elettrico di serie più veloce al mondo: da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi e mezzo. Un primato che non sarà facile battere, ottenuto grazie soprattutto alla rivoluzionaria Blade Battery con tecnologia Cell-to-Body, già in dotazione a tutti i modelli venduti in Europa. Infatti il nuovo modello della BYD, il settimo della serie di auto 100% elettriche lanciate dalla Casa cinese in Europa e quarto della Serie Ocean – dopo la DOLPHIN, la SEAL e la SEAL U – è il SUV ideale per i clienti europei essendo proposto con due dimensioni di batteria (82,5 e 91,3 kWh) con un’autonomia WLTP fino a 502 km. E’ a trazione integrale e sviluppa ben 523 CV, con ben 23.000 giri/min.

Così BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuove energie (NEV), ha presentato la SEALION 7, il SUV con prestazioni sportive, un elegante design, tecnologie EV all’avanguardia, un abitacolo spazioso e ben rifinito, un’interfaccia di bordo più intelligente e una velocità di ricarica fino a 230 kW. Con una lunghezza complessiva di 4.830 mm e un passo di 2.930, diventa un’auto familiare sportiva e sostenibile. Creata sotto la guida del Global Design Director Wolfgang Egger, SEALION 7 riprende il linguaggio stilistico della Serie Ocean, già apprezzato sulla berlina SEAL, adattandolo allo stile di un SUV sportivo. Il risultato è un’auto dall’aspetto potente e atletico, ma anche dalle forme estremamente efficienti.

Il frontale della SEALION 7 incorpora un motivo a X, già visto su altri modelli della Serie Ocean, che le conferisce un senso di movimento, riflettendo le prestazioni dinamiche della vettura. Il tema dell’oceano è visibile nei fari a led integrati Dual U e nelle curve scolpite che ricordano il movimento delle onde.

Il profilo laterale deciso e il frontale spiovente sono controbilanciati dal tetto arrotondato e da un sottile spoiler posteriore a coda d’anatra. Nella superficie della fiancata una scanalatura netta crea una doppia linea di cintura e conferisce una postura atletica nonostante le proporzioni da SUV. Il design audace e l’efficienza aerodinamica sono ulteriormente accentuati dalle maniglie a filo della carrozzeria, che rientrano nelle portiere quando la vettura è in movimento. Nella parte posteriore, i passaruota scolpiti e muscolosi riflettono il potenziale prestazionale del SUV.

La firma luminosa a tutta larghezza che attraversa il portellone posteriore rappresenta la più recente evoluzione delle luci di stop “a goccia” della Serie Ocean. La lunghezza complessiva della vettura è di 30 mm superiore a quella della SEAL, ma la differenza principale fra i due modelli si nota soprattutto nell’altezza, essendo la linea del tetto di SEALION 7 più alta di 160 mm.

Da ricordare che BYD è pioniera nella tecnologia delle batterie da oltre due decenni e ha già venduto oltre nove milioni di veicoli a nuova energia (BEV e PHEV), confermandosi leader di mercato. La batteria Blade è l’ultimo risultato del suo progresso tecnico, ottenuto attraverso ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, progettata per offrire sicurezza, durata, prestazioni e compattezza ai vertici della categoria. La tecnologia è incredibilmente efficiente dal punto di vista degli ingombri, consentendo l’alloggiamento di un maggior numero di celle rispetto a una batteria convenzionale, pur mantenendo un pacco batterie sottile, ottimizzando molto bene lo spazio interno.

Inoltre detta batteria utilizza la tecnologia litio-ferro-fosfato (LFP) per il catodo, con livelli più elevati di sicurezza e durata rispetto alle convenzionali batterie agli ioni di litio. E’ inoltre priva di cobalto, materiale che solleva problematiche etiche e ambientali nell’industria mineraria. Le batterie LFP sono anche più resistenti alle temperature estreme, meno sensibili alle fluttuazioni di temperatura e possono sopportare un maggior numero di cicli di carica e scarica senza alcuna perdita di capacità, il che le rende particolarmente durature.

La struttura della batteria Blade ha garantito di superare senza problemi i severi test di perforazione Nail Penetration Test: un metodo rigoroso per valutare le fughe termiche della batteria e simulare le conseguenze di un grave incidente stradale. Non solo, la tecnologia Cell-to-Body permette l’integrazione della batteria Blade direttamente nella struttura del veicolo, con la copertura superiore del pacco batterie che funge anche da pavimento dell’abitacolo, cosicché l’involucro in alluminio della batteria a nido d’ape ad alta resistenza aumenta la sicurezza trasformando il pacco batterie in componente strutturale del veicolo, in modo da garantire una notevole rigidità torsionale.

Lo straordinario propulsore da record funziona grazie a una serie di soluzioni altamente tecnologiche, come i magneti a doppia “V” e un tasso di riempimento molto elevato – pari al 92% – con avvolgimento a filo piatto. Questa tecnologia consente a SEALION 7 di avere un’accelerazione scattante e un’elevata velocità massima, pur utilizzando un cambio mono marcia. Il motore posteriore della SEALION 7 versione Comfort produce 230 kW di potenza e 380 Nm di coppia massima, che le consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7″ e raggiungere una velocità massima di 215 km/h. Nella versione Excellence AWD, al motore posteriore da 230 kW se ne aggiunge un altro da 160 kW sull’asse anteriore, per garantire la trazione integrale e una potenza massima combinata di 390 kW e 690 Nm di coppia, con la medesima velocità massima, ma lo scatto è migliore in appena 4,5″.

Il costruttore ha garantito oltre 500 km di autonomia e la ricarica più veloce d’Europa per BYD SEALION 7. Tutte le versioni sono dotate di serie di un sistema di ricarica in corrente alternata trifase da 11 kW e di uno per la ricarica rapida in corrente continua. La versione Comfort può essere ricaricata fino a 150 kW in corrente continua, consentendo alla batteria di passare dal 10% all’80% in 32’. La versione Excellence AWD, con batteria più grande, può raggiungere una potenza di ricarica di 230 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in appena 24’.

Il nuovo modello beneficia anche dell’innovativa trasmissione elettrica BYD, che integra molti dei principali componenti di controllo e gestione elettrica in un unico modulo, migliorando l’efficienza e riducendo gli ingombri. E’ inoltre presente di serie una pompa di calore ad alta efficienza che utilizza il calore residuo della trasmissione elettrica per massimizzare l’autonomia, soprattutto in condizioni climatiche fredde. Oltre a mantenere il baricentro basso, la struttura Cell-to-Body (CTB) contribuisce a garantire una grande rigidità torsionale, mentre la configurazione delle sospensioni – a doppi quadrilateri all’avantreno e multi link al retrotreno, permette d’assicurare una grande maneggevolezza e un controllo sicuro del veicolo.

La SEALION 7 è il più recente dei modelli BYD messo a disposizione degli automobilisti europei a essere dotato di sospensioni a risposta variabile in funzione della frequenza (Frequency Sensitive Dampers). Tale sistema controlla il flusso dell’olio nei cilindri degli ammortizzatori, assicurando un assetto relativamente rigido sulle superfici più lisce per migliorare la stabilità e la maneggevolezza e una configurazione più morbida e confortevole quando il veicolo affronta buche oppure superfici stradali sconnesse.

La SEALION 7 dispone di 4 modalità di guida: Eco, Normale, Sport e Neve. La capacità del bagagliaio è di 520 litri, mentre abbattendo i sedili il volume sale a 1.789 litri. C’è anche un bagagliaio anteriore da 58 litri, ideale per riporre i cavi di ricarica o anche una borsa per il weekend. I livelli di tecnologia a bordo lo collocano ai vertici della categoria, con al centro della plancia uno schermo da 15,6” che può ruotare di 90° per offrire una visione verticale oppure orizzontale. Il sistema di infotainment è dotato del più recente software della Casa, con un’interfaccia rinnovata in grado di mostrare una raffigurazione tridimensionale completa e interattiva dell’auto.

La SEALION 7 non si fa mancare nulla nemmeno per quanto riguarda la sicurezza e l’assistenza alla guida. Il sistema BYD DiPilot 10 integra una serie di sensori radar a onde e un sistema video multifunzionale per fornire un’assistenza alla guida super intelligente.

La versione Excellence aggiunge, rispetto alla Comfort, l’head-up display e i sedili in pelle Nappa al posto di quelli in pelle vegana, cerchi da 20”, al posto dei 19. Quattro i colori esterni disponibili: Atlantis Grey, Indigo Grey, Polar White e Space Black; e 2 per gli interni: Black e Blue.

La SEALION 7 è già in concessionaria ed è offerta con un prezzo di partenza di 46.500€. Tutte le versioni hanno 6 anni di garanzia del produttore e 8 per la batteria e il motore elettrico.

Attendiamo ora di poterla provare a lungo per controllare come si comporta in diverse situazioni di strada e di traffico, e se possiede realmente tutte le qualità annunciate.