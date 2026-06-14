CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

ByMyCar: la nuova dimensione dell’auto perfetta e senza pensieri

Nel mondo di oggi, muoversi in totale libertà significa poter contare su un partner serio, capace di offrire soluzioni moderne e fatte su misura per ogni stile di vita. ByMyCar nasce proprio per rispondere a questa esigenza, ponendosi come un grande network della mobilità nel Nord Italia. All’interno dei suoi spazi espositivi, l’acquisto dell’auto si trasforma in un momento piacevole e trasparente, sia che si cerchi l’ultimo modello appena uscito sul mercato, sia che si preferisca un’occasione d’oro tra le vetture a KM 0 o aziendali. La qualità e la serietà di questo grande Gruppo hanno ottenuto un riconoscimento di altissimo livello: ByMyCar è inserito con pieno merito tra le realtà d’eccellenza della Guida Top Dealers Italia, il volume che premia i migliori concessionari del nostro Paese.

La vetrina del nuovo e le soluzioni per chi ha la partita IVA

I saloni di ByMyCar offrono una panoramica completa sulle novità più interessanti del settore automotive, con una grandissima attenzione dedicata ai motori ecologici di ultima generazione. Chi desidera una macchina nuova può configurarla pezzo dopo pezzo insieme a un consulente, scoprendo i vantaggi delle motorizzazioni ibride ed elettriche, perfette per ridurre i consumi e viaggiare rispettando l’ambiente.

Parallelamente, il Gruppo riserva un’assistenza specializzata al mondo delle aziende e dei professionisti. Per chi lavora sono infatti disponibili veicoli commerciali spaziosi e formule di noleggio a lungo termine o leasing completamente flessibili, studiate appositamente per alleggerire le spese fiscali e avere una flotta sempre efficiente e scattante.

Il cuore dell’usato garantito: controlli severi e massima onestà

Se la gamma del nuovo guarda al domani, la divisione dedicata alle auto usate è il vero punto di forza per chi cerca il massimo risparmio senza rinunciare alla sicurezza. Comprare un usato da ByMyCar significa cancellare ogni minima preoccupazione. Prima di essere messa in vendita, infatti, ogni vettura viene portata in officina per affrontare una severissima serie di controlli meccanici ed elettronici.

I tecnici controllano da cima a fondo il motore, lo stato di usura dei freni, le sospensioni e l’efficienza dei sistemi di sicurezza. A tutela totale di chi compra, ByMyCar inserisce direttamente nel contratto la certificazione scritta dei chilometri reali, eliminando qualsiasi dubbio sul passato della vettura. Il ciclo di preparazione si chiude con un lavaggio approfondito e una sanificazione completa dell’abitacolo, per garantire interni freschi e perfettamente igienizzati.

Finanziamenti facili, permuta immediata e la certezza del test drive

ByMyCar rende tutto semplice e lineare anche quando si passa alla gestione dei pagamenti e della burocrazia. Presso gli uffici della concessionaria è possibile strutturare piani di finanziamento personalizzati, scegliendo l’importo della rata mensile più adatta alle proprie tasche.

Se si possiede una vecchia auto da dare indietro, il servizio di permuta offre una valutazione rapida e trasparente basata sui reali valori di mercato, scalando subito la cifra dal prezzo d’acquisto della nuova macchina. Infine, per essere sicuri al 100% della scelta, il cliente può effettuare un test drive gratuito su strada accompagnato da un esperto, il modo migliore per sentire il comfort di guida e la comodità del veicolo prima della firma finale.

I 10 servizi principali del mondo ByMyCar

Per avere subito una panoramica chiara e accessibile di tutto ciò che puoi trovare nelle sedi del Gruppo, ecco l’elenco dei dieci pilastri della loro offerta:

  • 1. Esposizione di auto nuove: I modelli più recenti del mercato pronti da scoprire, con un focus sulle motorizzazioni ecologiche.
  • 2. Parco auto usate di qualità: Una vasta scelta di vetture di seconda mano selezionate per viaggiare in totale sicurezza.
  • 3. Occasioni KM 0 e aziendali: Auto seminuove e con pochissimi chilometri, offerte a prezzi fortemente scontati rispetto al listino.
  • 4. Check-up completo in officina: Oltre 100 controlli tecnici approfonditi su ogni componente prima di mettere in vendita l’usato.
  • 5. Certificato scritto dei chilometri: La massima trasparenza sul passato dell’auto grazie a una nota legale inserita nel contratto.
  • 6. Lavaggio e sanificazione degli interni: Un trattamento di igienizzazione profonda dell’abitacolo per consegnare una macchina salubre.
  • 7. Finanziamenti su misura: Piani di pagamento rateali flessibili e personalizzabili in base alle esigenze della famiglia.
  • 8. Servizi business per aziende: Formule di leasing e noleggio a lungo termine studiate per i professionisti e le ditte locali.
  • 9. Ritiro immediato del vecchio usato: Valutazione rapida della tua vecchia auto in permuta con gestione interna di tutti i documenti.
  • 10. Officina e assistenza post-vendita: Un centro tecnico d’avanguardia per tagliandi e riparazioni, con tutta la qualità approvata da un vero Top Dealer.

TAGS:
LISTINO E OFFERTE SPECIALI

Sponsor
Veicoli commerciali Peugeot
Veicoli commerciali Peugeot
OFFERTA Scopri di più
richiedi un preventivo RICHIEDI UN PREVENTIVO
Peugeot
Peugeot 108
SEGMENTO citycar
PREZZO a partire da 13.450€
VEDI I DETTAGLI
Peugeot
Peugeot 2008
SEGMENTO crossover
PREZZO a partire da 26.700€
VEDI I DETTAGLI
ARTICOLI CORRELATI
Auto
Tutte le news
Case Auto
Prove
Elettriche
Ibride
Finanziamenti
Noleggio
Flotte
COMMERCIALI
SUV e 4x4
Articoli più letti
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Le migliori offerte del mese
Sponsor

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.