ByMyCar: la nuova dimensione dell’auto perfetta e senza pensieri

Nel mondo di oggi, muoversi in totale libertà significa poter contare su un partner serio, capace di offrire soluzioni moderne e fatte su misura per ogni stile di vita. ByMyCar nasce proprio per rispondere a questa esigenza, ponendosi come un grande network della mobilità nel Nord Italia. All’interno dei suoi spazi espositivi, l’acquisto dell’auto si trasforma in un momento piacevole e trasparente, sia che si cerchi l’ultimo modello appena uscito sul mercato, sia che si preferisca un’occasione d’oro tra le vetture a KM 0 o aziendali. La qualità e la serietà di questo grande Gruppo hanno ottenuto un riconoscimento di altissimo livello: ByMyCar è inserito con pieno merito tra le realtà d’eccellenza della Guida Top Dealers Italia, il volume che premia i migliori concessionari del nostro Paese.

La vetrina del nuovo e le soluzioni per chi ha la partita IVA

I saloni di ByMyCar offrono una panoramica completa sulle novità più interessanti del settore automotive, con una grandissima attenzione dedicata ai motori ecologici di ultima generazione. Chi desidera una macchina nuova può configurarla pezzo dopo pezzo insieme a un consulente, scoprendo i vantaggi delle motorizzazioni ibride ed elettriche, perfette per ridurre i consumi e viaggiare rispettando l’ambiente.

Parallelamente, il Gruppo riserva un’assistenza specializzata al mondo delle aziende e dei professionisti. Per chi lavora sono infatti disponibili veicoli commerciali spaziosi e formule di noleggio a lungo termine o leasing completamente flessibili, studiate appositamente per alleggerire le spese fiscali e avere una flotta sempre efficiente e scattante.

Il cuore dell’usato garantito: controlli severi e massima onestà

Se la gamma del nuovo guarda al domani, la divisione dedicata alle auto usate è il vero punto di forza per chi cerca il massimo risparmio senza rinunciare alla sicurezza. Comprare un usato da ByMyCar significa cancellare ogni minima preoccupazione. Prima di essere messa in vendita, infatti, ogni vettura viene portata in officina per affrontare una severissima serie di controlli meccanici ed elettronici.

I tecnici controllano da cima a fondo il motore, lo stato di usura dei freni, le sospensioni e l’efficienza dei sistemi di sicurezza. A tutela totale di chi compra, ByMyCar inserisce direttamente nel contratto la certificazione scritta dei chilometri reali, eliminando qualsiasi dubbio sul passato della vettura. Il ciclo di preparazione si chiude con un lavaggio approfondito e una sanificazione completa dell’abitacolo, per garantire interni freschi e perfettamente igienizzati.

Finanziamenti facili, permuta immediata e la certezza del test drive

ByMyCar rende tutto semplice e lineare anche quando si passa alla gestione dei pagamenti e della burocrazia. Presso gli uffici della concessionaria è possibile strutturare piani di finanziamento personalizzati, scegliendo l’importo della rata mensile più adatta alle proprie tasche.

Se si possiede una vecchia auto da dare indietro, il servizio di permuta offre una valutazione rapida e trasparente basata sui reali valori di mercato, scalando subito la cifra dal prezzo d’acquisto della nuova macchina. Infine, per essere sicuri al 100% della scelta, il cliente può effettuare un test drive gratuito su strada accompagnato da un esperto, il modo migliore per sentire il comfort di guida e la comodità del veicolo prima della firma finale.

I 10 servizi principali del mondo ByMyCar

Per avere subito una panoramica chiara e accessibile di tutto ciò che puoi trovare nelle sedi del Gruppo, ecco l’elenco dei dieci pilastri della loro offerta: