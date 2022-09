Camion e mezzi pesanti: sono una minaccia per il clima?

Secondo lo studio di Transport & Environment, il calo di emissioni garantito dal passaggio all'elettrico sarà annullato dalla circolazione di camion e autobus

Il mondo sta cambiando ed è necessario trovare una soluzione per combattere il cambiamento climatico: una prima misura in ambito automotive è già stata presa dall’Unione Europea con il programma “Fit for 55“, che prevede lo stop alla produzione e commercializzazione di vetture a benzina e diesel a partire dall’anno 2035. Con il contestuale passaggio all’elettrico, quindi, si potrà tirare un sospiro di sollievo… a patto di non prendere in considerazione l’impatto di camion, autobus e mezzi pesanti.

Quest’ultimi, oggetto di un recente studio da parte di Transport & Environment, ente riconosciuto a livello europeo sulla qualità dei trasporti nell’UE, sono responsabili del 28% delle emissioni serra in tutto il Vecchio Continente benchè rappresentino una quota di appena il 2% di tutti i veicoli circolanti. Oggi, in realtà, il paragone con le autovetture diventa meno lampante, ma dal 2035, quando le auto commerciali passeranno all’elettrico, il contributo nocivo dei mezzi pesanti diventerà molto più evidente rischiando addirittura di annullare i benefici introdotti con le tecnologie a batterie.

Cosa fare, quindi, per evitare un ulteriore problema di questo tipo a carico dell’ambiente? Sempre secondo Transport & Environment, la soluzione è quella di incentivare e prevedere la contestuale elettrificazione del settore del trasporto pesante entro la stessa data di quello privato, cioè il 2035. Più nel dettaglio, è necessario fissare il completo annullamento di produzione di CO2 entro tale data e definire un piano di inizio vendite per mezzi “puliti” entro il 2027 nei confronti degli autobus urbani, entro il 2035 per i pullman extraurbani ed entro il 2040 per i veicoli professionali destinati al trasporto merci.