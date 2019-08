Camion si rovescia in Germania: distrutte 10.000 bottiglie di birra

La sete estiva ha colpito anche l'asfalto: nel sud della Germania un camion si è rovesciato distruggendo 10.000 bottiglie di birra per un valore di circa 12.000€

Capisci che non sarà una giornata come le altre quando un camion colmo di birra si rovescia distruggendo un carico di circa 10.000 bottiglie, per un valore di circa 12.000€. Specialmente se abiti a Mannheim, in Bavaria, dove un cinquantatreenne ha clamorosamente sbagliato manovra in una rotonda inaugurando una sorta di fiume a bassa gradazione alcolica.

Ancora non sono ben chiare le cause dell’incidente e le autorità stanno verificando se la colpa dell’incidente possa in qualche modo essere da imputare all’autista o se, come è probabile, il carico fosse stato fissato in maniera poco corretta.

Quello che è certo è che i vigili del fuoco ed i servizi civili delle cittadine confinanti hanno impiegato più di sei ore a pulire tutto il vetro e l’alcool versati sulla strada. Lo strano spettacolo non ha mancato di impressionare gli abitanti, che avranno avuto modo di bere qualche goccio del prezioso nettare prima che tutto tornasse alla normalità.