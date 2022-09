Campagna elettorale: il bus elettrico di Enrico Letta lo lascia a piedi

Il pulmino elettrico voluto da Enrico Letta per la propria campagna elettorale lo tradisce: il veicolo a batteria è rimasto senza carica nel tragitto Alessandria - Torino

Il Mercedes-Benz Sprinter elettrico di vecchia generazione che Enrico Letta del PD ha voluto per spostarsi nel corso della propria campagna elettorale gli ha giocato un brutto scherzo. Il veicolo a batteria, infatti, è rimasto a secco di energia nel corso della prima tappa del suo tour elettorale, che prevedeva un tragitto da Alessandria a Torino e ritorno. Quando lo staff di Letta si è accorto che le batterie dello Sprinter erano ormai quasi scariche e che la ricarica nei pressi di una colonnina avrebbe stravolto le tempistiche della giornata elettorale, ha deciso di far salire il politico su un’altra auto (per la verità sempre a emissioni zero, ma questa volta con la batteria completamente carica).

Il candidato del centrosinistra è così ruscito ad arrivare per tempo e il suo entourge, interpellato dal Corriere della Sera, ha fornito questa spiegazione: “Vogliamo attirare l’attenzione sui problemi della mobilità sostenibile, denunciando la carenza di piazzole per la ricarica sulle strade del nostro Paese”. Ecco perché il minibus, alimentato da un pacco batterie da 79,3 kWh, è stato prudentemente affiancato da due auto staffetta. Questo il commento dello stesso Letta: “Questo tour con i mezzi elettrici è un’occasione per raccontare ciò che deve essere il futuro. Purtroppo oggi, nel nostro Paese, usare la mobilità sostenibile è complicatissimo”. Partire con le batterie cariche al 100%, però, aiuterebbe a evitare certi inconvenienti.