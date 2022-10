Campeggio in elettrico: ecco la roulotte che funziona da “range-extender”

La soluzione sviluppata dalla Colorado Teardrops permette di aumentare il raggio d'azione della propria auto elettrica quando si parte per le vacanze

Amate trascorrere le vostre vacanze in campeggio e all’aria aperta… ma la vostra auto elettrica rende tutto più complicato costringendovi a ricaricare troppo di frequente? La Colorado Teardrops, in questo caso, ha la soluzione fatta apposta per voi: l’azienda americana, infatti, ha sviluppato una speciale roulotte chiamata “Boulder“, che fondamentalmente alloggia sotto il pianale un pacco batterie supplementare da 75 kWh che funziona a tutti gli effetti come “range-extender” del mezzo principale.

Si tratta di una sorta di powerbank per tutti i veicoli elettrici dotati di gancio traino, che ne aumenta l’autonomia consentendo di viaggiare senza troppi pensieri verso la propria meta di villeggiatura. Lungo poco meno di quattro metri, il Boulder della Colorado Teardrops ha una costruzione a forma di goccia e contiene al suo interno un letto matrimoniale e un piccolo tavolino, lasciando alla zona posteriore il compito di trasportare tutti gli oggetti utili per un campeggio senza compromessi.

Secondo la scheda tecnica della Colorado Teardrops, il Boulder è in grado di aumentare l’autonomia dell’auto elettrica che lo traina di circa 160 km in soli 10 minuti di collegamento, mentre il raggiungimento dell’80% di disponibilità energetica avviene in meno di un’ora e mezza di attesa. Una volta scarico, inoltre, può essere connesso a tutte le colonnine pubbliche ad alta velocità (fino a 60 kW in corrente continua), compresi i Supercharger di Tesla. Prezzi e disponibilità? A partire da 55.000 dollari con consegna prevista nel primo semestre 2023.