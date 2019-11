Car of the Year 2020: l’elenco delle sette finaliste

A contendersi il titolo di Car of the Year 2020 saranno BMW Serie 1, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 e Toyota Corolla. Il modello vincitore sarà annunciato il prossimo 2 marzo 2020 al Salone di Ginevra

Car of the Year 2020: chi la spunterà

Il concorso Car of the Year è nato nel 1964 con l’intendo di premiare i modelli commercializzato nell’anno precedente in almeno cinque paesi europei. A votare sarà un’aria giuria composta da 60 giornalisti specializzati provenienti da 23 Paesi europei. I criteri per la votazione sono design, comfort, sicurezza, economicità d’esercizio, guidabilità, prestazioni, funzionalità, rispetto per l’ambiente e rapporto qualità/prezzo. La lista iniziale comprendeva 35 modelli: Audi E-tron, BMW Serie 1, BMW Z4, BMW X6, BMW X7, DS 3 Crossback, Ferrari F8 Tributo, Ford Puma, Kia e-Soul, Mazda 3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz GLS, Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Porsche 911, Porsche Taycan, Range Rover Evoque, Renault Captur, Renault Clio, Renault Zoe, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Ssangyong Korando, Subaru Forester, Tesla Model 3, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota GR Supra, Volkswagen Golf 8, Volkswagen T-Cross.

Da questa ampia rosa ne sono state scelte scelte che si contenderanno il titolo di Auto dell’Anno 2020: BMW Serie 1, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 e Toyota Corolla. La rosa delle candidate è molto ampia, essendoci un SUV, due utilitarie e perfino due vetture full electric. Il modello vincitore sarà annunciato il prossimo 2 marzo 2020 al Salone di Ginevra.