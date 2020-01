Carabinieri in pista al Mugello nel corso di guida sicura di emergenza

Tutti gli autisti e gli operatori di supporto del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri hanno partecipato a uno speciale corso di guida all'Autodromo del Mugello

Durante un inseguimento in macchina i riflessi e le capacità di guida sono le qualità essenziali per un buon autista del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, che possono fare la differenza tra lasciar fuggire un delinquente… oppure fermarlo e catturarlo definitivamente. Per questo motivo tutti gli autisti e gli operatori di supporto del Nucleo e dei Battaglioni Mobili dell’Arma hanno preso parte a uno speciale corso di guida in pista presso l’Autodromo del Mugello, al fine di perfezionare il loro talento al volante.

Grazie alla collaborazione che i Carabinieri hanno con il circuito toscano sono stati ricreati degli scenari ad hoc al fine di simulare varie situazioni di pericolo, poi affrontate nei grandi spazi disponibili e in tutta sicurezza. Successivamente gli istruttori dell’Autodromo hanno spiegato agli autisti la giusta posizione da tenere alla guida, come controllare una frenata d’emergenza e una sbandata, come mantenere la corretta traiettoria in curva, come gestire il sovrasterzo, il sottosterzo, gli ostacoli e i fondi con poca aderenza, il tutto conservando sempre la giusta preparazione psicofisica necessaria per affrontare con lucidità tutto quello che può succedere nel mondo reale.