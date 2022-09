Come risparmiare carburante e spendere meno: consigli utili

Dalla guida fluida ai rifornimenti in distributori low cost, ecco alcun accorgimenti quotidiani per risparmiare diversi euro

Non accenna ad arrestarsi l’impennata dei prezzi del carburante e fare il pieno è diventato sempre più proibitivo, nonostante il taglio di 0,25 euro delle accise voluto Governo fino al 5 ottobre. Oltre alle manovre dei legislatori ci sono alcune semplici regole che ognuno di noi proseguire per evitare che riempire il serbatoio svuoti il portafoglio.

Come combattere il caro carburante

Lo staff di di SOStariffe ha stilato alcuni utili suggerimenti per tagliare i consumi di carburante prendendo dei valori medi sia per le tariffe sia per i consumi della vettura. Una guida fluida e scorrevole, evitando brusche frenate e accelerazioni improvvise nel traffico, aiuta a ridurre fino al 30% i consumi di carburante. Anche mantenere un’andatura costante nella guida di tutti i giorni consente di ottimizzare i consumi, aumentando i chilometri di percorrenza.

Uno stile di guida attento consente di risparmiare, nell’esempio proposto, circa 1,59 litri di carburante, pari a 2,79 euro in meno ogni 100 km, soltanto conducendo il mezzo con più cura. In autostrada, riducendo la velocità media di soli 10 km all’ora, passando ad esempio da 130 a 120 km/h è possibile risparmiare un litro di carburante ogni 100 chilometri. Con i prezzi attuali della benzina, il risparmio sulle lunghe percorrenze sarà significativo.

Se durante il viaggio in auto teniamo costantemente accesa l’aria condizionata ciò incide per circa il 15% sui consumi di carburante, con picchi maggiori per l’uso in città. Se riduciamo la temperatura o il tempo di utilizzo, facendo ad esempio ogni tanto delle pause, possiamo alleggerire di almeno il 5% dei consumi complessivi. Il sistema Start & Stop garantisce un taglio del 10% dei consumi, per questo è buona norma spegnere l’auto se ci fermiamo per più di un minuto.

Gli pneumatici vanno conservati in buone condizioni e alla pressione indicata dal produttore: circolare con una pressione più bassa di soli 0,5 bar rispetto a quella ideale produce consumi extra del 5%, oltre a rischi per la sicurezza. Rispettare il livello corretto di pressione delle gomme consente un risparmio di 0,25 litri di benzina (pari a 0,44 euro) ogni 100 km. Togliere carichi superflui è un’ottima idea, così come quella di scegliere distributori dove la benzina costa meno oppure quelli indipendenti (le cosiddette pompe bianche).