CARhandGEL è il primo dispenser di Gel igienizzante specifico per auto

La vettura e la mobilità individuale sono state rivalutate con l'arrivo del COVID-19 e CARhandGEL protegge al meglio guidatore ed i suoi ospiti offrendo una soluzione elegante e pratica per igenizzare le proprie mani appena entrati nel'abitacolo. Prezioso strumento di prevenzione ed anche personalizzabile con il proprio logo rendendolo un accessorio "cool" che le Concessionarie per prime dovrebbero proporlo ai loro clienti!

Il primo dispenser di Gel igienizzante specifico per auto, CARhandGEL è stato studiato per essere compatibile con tutte le auto sul mercato, poichè va inserito all’ interno del portabicchieri. Infomotori.com ha avuto modo di provarlo trovandolo molto pratico e davvero universale utilizzandolo in tutte le vetture che riceviamo per i test drive e dove un dispenser igenizzante ci voleva proprio non sopportando più le poco pratiche salviette la cui praticità è rasente allo zero con il problema poi di trovarsi l’abitacolo pieno di rifiuti difficilmente riciclabili.

Costruito in plastica dura, anti-alone, può essere persino personalizzato con qualsiasi grafica a richiesta del cliente, tanto che noi stessi ne abbiamo chiesti alcuni esemplari con il nostro logo INFOMOTORI.COM ricevendo occhiate d’invidia e diverse richieste di acquisto perchè si tratta di un accessorio davvero utile, furbo e pure cool.

CARhandGEL è un oggetto pratico ed ormai indispensabile in tutte le auto d’ora in avanti poichè igenizzarsi le mani in assenza di sapone entrerà finalmente nei nostri costumi. Questo periodo sta cambiando profondamente molte nostre abitudini, ma non smetteremo di andare in auto! CARhandGEL viene fornito con la prima ricarica inclusa, 150 ml di GEL igienizzante prodotto in Italia da un’azienda leader di mercato, con una percentuale alcolica del 65%.

CARhandGEL è dotato di una speciale valvola di sfogo brevettata che permette ai vapori del gel igienizzante, a base di alcool, di fuoriuscire in minime dosi se all’ interno dell’ abitacolo la temperatura raggiunge livelli elevati. In questo modo non ci si deve preoccupare di lasciare l’auto al sole durante i periodi più caldi e ritrovare il contenitore del gel esploso o deformato. Inoltre CARhandGEL è smontabile e lavabile. Una volta terminato il gel all’interno si potrà cambiare semplicemente staccando la pompetta e inserendo una ricarica CARhandGEL nuova. Tutto questo è particolarmente utile (per non dire indispensabile) per i noleggi di auto e i gestori di car sharing e grandi flotte

CARhandGEL per i più esigenti è personalizzabile, sia nella grafica serigrafata, sia nel colore nel gommino in silicone. Infatti a richiesta è possibile richiedere il proprio logo o il proprio slogan sul gommino o sul barattolo. La struttura di CARhandGEL rimane sempre di colore nero.

La salute non ha prezzo e non è un luogo comune, meno che mai se è quella di tutti ad essere minacciata nello stesso istante. Un semplice gesto come disinfettare le nostre mani serve a prevenire un eventuale contagio, e farlo quando si è fuori di casa non sempre è possibile. Avere in auto un apposito dispenser può aiutarci a farlo nel miglior modo possibile. Nulla sarà più come prima, ma l’ uomo è un essere straordinario e impara!

Davvero una bella idea avuta da Halmo (fra le imprese selezionate come Top Partners Italia per la loro attenzione verso la distribuzone automobilistica) la cui sede è situata in Emilia Romagna, nel cuore della Motor Valley, una regione famosa per il suo patrimonio imprenditoriale specialmente nell’industria automobilistica e che si trova a soli 100 km dalla città natale della Ferrari, Maranello. Ma li vicino troviamo anche Lamborghini, Ducati, Maserati e Pagani per fare qualche nome!

In questa fertile terra è sorta anche Halmo e dove tutti i suoi prodotti sono stati progettati professionalmente e spediti ai nostri clienti, dopo aver subito un processo rigoroso che garantisce la migliore qualità e durata nel tempo.

Halmo è un progetto che nasce dall’idea di un giovane designer italiano con la grande passione per tutto ciò che è su ruote. Gianluca Tramonti nasce infatti nel 1984 ed è cresciuto nel mondo delle auto.

All’età di 24 anni si laurea in architettura a Milano e poi si trasferisce a Venezia per frequentare un Master in design nautico. Alla fine del master di design lavora per 2 anni con un importante designer di Yacht fino al 2012, quando si trasferisce a New York City. Al suo ritorno ha iniziato una carriera che lo ha portato nel mondo dell’auto come restauratore e venditore di automobili classiche, e quindi l’idea di creare oggetti unici per tutti coloro che condividono la sua passione.

Halmo oltre alle idee ed ai prodotti cura con grande attenzione ai servizi partendo dalle spedizioni e per il loro CARhandGEL per utilizzano esclusivamente le migliori società logistiche come DHL e DPD.