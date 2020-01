Carlos Ghosn star di Hollywood? La sua fuga potrebbe diventare un film

Carlos Ghosn, ex presidente del gruppo Renault-Nissan, avrebbe firmato un contratto in esclusiva con Netflix per raccontare sullo schermo la storia della sua vita fino alla rocambolesca fuga dal Giappone

Dalla realtà al cinema: è lo strano destino di Carlos Ghosn, o meglio della sua vicenda personale. Secondo quanto riferito da alcuni organi di stampa stranieri, infatti, la vicenda dell’ex numero uno del gruppo Renault–Nissan potrebbe diventare una storia tv prodotta da Netflix.

La storia di Carlos Ghosn su Netflix

Secondo indiscrezioni, Carlos Ghosn avrebbe firmato un contratto in esclusiva con Netflix per raccontare sullo schermo la storia della sua vita fino alla rocambolesca fuga dal Giappone. Si tratterebbe di uno sviluppo davvero originale per la storia dell’ex dirigente che potrebbe sfruttare l’occasione per far valere la sua presunta innocenza attraverso il cinema. Dopo aver risanato Nissan, Carlos Ghosn già ebbe modo di entrare nella cultura pop, diventando l’eroe di un manga in sei numeri per il giornale Superior. Carlos Ghosn è stato arrestato il 19 novembre 2018 per falso in bilancio per poi fuggire dal Giappone il 2 gennaio rifugiandosi nella città di Beirut, in Libano: una notizia diramata nella giornata di lunedì e che oggi trova conferma dalle parole dello stesso Ghosn attraverso uno speciale comunicato stampa. “Non sono più ostaggio di un sistema giudiziario falsato come quello giapponese, in cui si presume la colpa, dilaga la discriminazione e i diritti umani sono negati. Non sono fuggito dalla giustizia, ma dall’esatto contrario cioè dall’ingiustizia e dalla persecuzione politica”, scrisse il manager nato in Brasile al momento della fuga. Carlos Ghosn, ha lavorato in Michelin dal 1978 e successivamente in Renault dal 1996, diventando Amministratore Delegato Nissan nel 1999, per poi ricoprire il ruolo di presidente di tutto il Gruppo Renault dal 2005.