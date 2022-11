Caro carburanti: a dicembre sconto dimezzato su benzina e diesel

Il Governo italiano ha predisposto una limitazione del taglio delle accise sui carburanti che durerà per tutto il mese di dicembre

Dopo mesi di stallo e continue proroghe, il Governo italiano ha predisposto una modifica al taglio delle accise sui carburanti introdotto praticamente in primavera: secondo quanto riportato nella nuova legge di Bilancio del 2023, infatti, lo sconto sarà confermato anche per il prossimo mese di dicembre… ma sarà praticamente dimezzato per tutte le alimentazioni – dalla benzina al diesel fino al GPL.

Il nuovo decreto legge riguarda le più recenti misure “in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori colpiti da eccezionali eventi metereologici“, per cui la motivazione della riduzione dello sconto posta in essere servirà per finanziare i fondi a supporto delle alluvioni nelle Marche accadute durante il mese di settembre. Quali saranno i suoi effetti? Per tutto dicembre un pieno di benzina/diesel costerà di più perchè la decurtazione non sarà più di 30,5 centesimi (25 Euro/cent + IVA) ma piuttosto di 18,3 centesimi (15 Euro/cent + IVA). Il sostegno per il GPL sarà limitato a soli 6,2 centesimi, mentre nessuna riduzione sarà apportata al metano.