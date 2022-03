Caro carburanti: benzina e diesel scenderanno presto sotto i 2 Euro al litro

Con un decreto attuato negli ultimi giorni, il Governo ha deciso di ridurre di 25 centesimi il prezzo al litro di benzina e gasolio

Arrivano (finalmente) le prime misure volte a contenere il rialzo dei prezzi dei carburanti dovuto alla crisi che si è scatenata tra Russia e Ucraina: con un decreto apposito introdotto dal Governo verrà infatti applicata una decurtazione del costo sia per la benzina che per il diesel pari a 25 centesimi, che entro i prossimi giorni farà arrivare la prima a circa 1,879 e il secondo a 1,849 per ogni litro versato dalle stazioni di servizio.

L’intervento sulle accise fa parte di una manovra finanziaria che comprende anche la sterilizzazione degli aumenti dei costi dell’energia per le famiglie con Isee sotto i 12.000 Euro, la possibilità di finanziamenti per le imprese in difficoltà e il prelievo del 10% sugli extra-profitti delle società energetiche, i quali insieme portano il valore complessivo delle misure fino a 4,4 miliardi di Euro.

La riduzione del prezzo di benzina e gasolio, tuttavia, avrà un limite temporale: il “sollievo” per le famiglie, infatti, durerà fino al prossimo 30 aprile, dal momento che il Governo vuole valutare l’andamento del mercato nelle prossime settimane per poi decidere se introdurre misure più efficaci e, quindi, prolungare l’efficacia dell’intervento stesso.

In ogni caso, le reazioni di quanto stabilito per fronteggiare le conseguenze della crisi tra Russia e Ucraina non sono state tutte positive. L’Unione Nazionale dei Consumatori, infatti, ha già giudicato il ribasso assolutamente insufficiente indicando che il taglio delle accise così predisposto “non sarebbe in grado di far tornare il costo dei carburanti nemmeno ai livelli pre-conflitto, quando erano rispettivamente a 1,869 per la benzina e a 1,740 per il diesel secondo la rilevazione del 28 febbraio“.