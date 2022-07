Caro carburanti: il taglio delle accise è prorogato fino al 21 agosto

Il Governo ha deciso di prorogare ulteriormente lo sconto di 30 centesimi sul costo di benzina e diesel alla pompa

Un’altra proroga, stavolta fino al 21 agosto: attraverso un decreto ad-hoc, i ministri dell’economia Daniele Franco e della transizione ecologica Roberto Cingolani hanno provveduto ad estendere il taglio delle accise di 30 centesimi sui prezzi di benzina, diesel, GPL e metano fino al prossimo 21 agosto; si tratta di un’ulteriore estensione di venti giorni rispetto al precedente termine del 2 agosto, che già aveva creato non pochi malumori tra gli addetti ai lavori e i rappresentanti di categoria.

Anche stavolta, quindi, sono arrivate le critiche per una misura giudicata “del tutto insufficiente” da parte del Codacons e dalle associazioni dei consumatori. In questi giorni, però, bisogna segnalare la discesa del prezzo di benzina e diesel al di sotto dei 2 euro in modalità self-service: la prima si assesta attualmente a 1,988 Euro al Litro, mentre il secondo a 1,94 Euro al Litro. Nonostante ciò, sempre il Codacons sostiene che dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina l’aumento dei prezzi ha comportato un aumento di 515 Euro per il totale di rifornimenti che una famiglia deve sostenere in dodici mesi.