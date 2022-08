Caro carburanti: lo sconto su benzina e diesel dura fino al 20 settembre

Con il decreto Aiuti bis il Governo ha prorogato di nuovo la data di scadenza dello sconto di 30 centesimi sul prezzo dei carburanti alla pompa

Il 2 agosto è passato, ma fortunatamente il Governo italiano ha preso la decisione di prorogare ulteriormente lo sconto sui carburanti fino al prossimo 20 settembre. L’entrata in vigore del decreto Aiuti-bis, infatti, ha stabilito la continuazione del taglio delle accise di 25 centesimi più Iva su benzina, diesel, GPL e metano, i quali fortunatamente nell’ultimo periodo sono andati incontro a una leggera riduzione che sta rendendo più “sopportabile” l’ultima parte di quest’estate.

In questo momento, infatti, i prezzi in modalità self-service di benzina e gasolio si assestano rispettivamente a 1,861 Euro/Litro e 1,841 Euro/Litro, mentre quelli del GPL e del metano rispettivamente a 0,830 e 2,5 Euro al Litro. Se si guarda il costo di quest’ultimo, tuttavia, si capisce bene che la misura finora portata avanti è del tutto insufficiente, come confermato dal Presidente del Codacons Carlo Rienzi: “Nonostante la riduzione delle accise già in vigore da marzo, oggi un litro di benzina costa il 13,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre il diesel è rincarato del 22,6% su base annua. Una escalation che si ripercuote non solo sulle spesa per il pieno, ma anche sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti gettando, è il caso di dirlo, benzina sul fuoco dell’inflazione“.