Carrozzeria Touring Superleggera: 95 anni da festeggiare in modo speciale

Non si conoscono moltissimi dettagli sulla nuova nata di Carrozzeria Touring Superleggera. Si sa, però, che si tratterà di una coupé con due sedili e una configurazione a motore centrale

La Carrozzeria Touring Superleggera festeggia quest’anno il suo novantacinquesimo anniversario e lo farà in grande stile, vale a dire presentando una nuova vettura. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Carrozzeria Touring Superleggera: i dettagli della nuova vettura

Non sono moltissime le caratteristiche che sono state svelate riguardo al nuovo progetto firmato Carrozzeria Touring Superleggera. Quello che si sa è che si tratterà di una coupé con due sedili e una configurazione a motore centrale (che dovrebbe erogare una potenza intorno ai 700 CV). La base su cui verrà realizzata potrebbe essere la Ferrari 488 GTB o la F8 Tributo, anche per continuità con la tradizione della storia casa italiana che, da sempre, utilizza basi italiane per sviluppare i suoi progetti.

A proposito di continua, le linee potrebbero dare seguito a quelle di modelli come Disco Volante e Aero 3, sviluppate rispettivamente sull’Alfa Romeo 8C e sulla Ferrari F12. Il nuovo progetto sarà svelato nella sua configurazione definitiva nel mese di giugno, mentre il debutto formale avverrà durante la Monterey Car Week del 2021, in programma ad agosto. Non è ancor astato rivelato, invece, il numero di esemplari che saranno effettivamente costruiti, ma è difficile che si vada oltre la “solita” dozzina.