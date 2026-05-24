Cascioli Group: l’evoluzione dell’usato certificato

Nel panorama automobilistico del versante adriatico, Cascioli Group rappresenta un pilastro di eccellenza, dinamismo e orientamento al cliente. Con radici profonde e una rete di showroom e centri service d’avanguardia dislocati strategicamente tra le Marche e l’Abruzzo, il Gruppo unisce il prestigio di marchi d’élite a una divisione interamente dedicata alle vetture d’occasione. Per Cascioli Group, valorizzare l’usato significa applicare gli stessi standard di rigore e qualità tipici del mercato del nuovo, offrendo agli automobilisti una scelta sicura, esclusiva e dal valore garantito.

Ernesto Cascioli, titolare del Gruppo, afferma: “Cascioli Group ha investito in processi di selezione e ricondizionamento accurati, piattaforme digitali e formazione, trasformando l’usato in una vera leva strategica. Non più solo un’alternativa, ma un segmento chiave, anche alla luce dei vincoli imposti dal nuovo contratto di agenzia“.

Top Dealers Italia non poteva non includere una realtà così solida come Cascioli Group nella sua Guida, che comprende le più autorevoli e dinamiche concessionarie d’Italia.

Ingegneria dei controlli e ripristino professionale

La reputazione di ogni vettura d’occasione firmata Cascioli Group poggia su un protocollo di ammissione estremamente selettivo. Prima di conquistare un posto in salone, ciascun veicolo viene sottoposto a un vademecum di verifiche tecniche e diagnostiche a 360 gradi affidato a specialisti di officina. Vengono passati al setaccio tutti i moduli elettronici, la struttura meccanica, l’impianto frenante e i dispositivi di sicurezza attiva. La trasparenza verso l’acquirente è l’elemento cardine dell’operazione, suggellata dalla certificazione scritta del chilometraggio effettivo. Il percorso si conclude con un trattamento specialistico di igienizzazione profonda e rigenerazione dell’abitacolo, che restituisce un ambiente perfettamente sanificato e pari al nuovo.

Sicurezza senza compromessi: programmi di protezione e test dinamico

Cancellare ogni incertezza legata all’acquisto di una vettura di seconda mano è la linea guida che muove il team di Cascioli Group. Ogni proposta commerciale è infatti assistita da una garanzia di conformità estendibile fino a 24 o 36 mesi, operante su tutto il territorio nazionale e comprensiva del servizio di soccorso stradale h24 per una totale serenità. Inoltre, per guidare il cliente verso una decisione ponderata e in linea con le sue abitudini di guida, il Gruppo valorizza l’esperienza del test drive personalizzato. Supportato da un consulente dedicato, l’automobilista può testare la vettura nel suo habitat naturale, verificandone l’assetto, l’insonorizzazione e la fluidità di marcia prima di definire l’acquisto.

Flessibilità finanziaria: formule di credito modulari e supervalutazione della permuta

Cascioli Group trasforma il cambio dell’auto in un’operazione finanziaria lineare e sostenibile per qualsiasi budget, privato o aziendale. All’interno delle sedi del Gruppo è possibile strutturare piani di finanziamento e soluzioni di leasing su misura, calibrate con estrema precisione sulle preferenze del cliente per quanto riguarda la durata e la pianificazione della rata mensile. A snellire l’intero processo burocratico interviene il servizio di valutazione immediata e ritiro del vecchio usato: gli analisti commerciali formulano quotazioni competitive e trasparenti basate sui reali valori di mercato, consentendo di convertire immediatamente il valore della permuta in un acconto per la nuova vettura.

La mappa dei vantaggi firmati Cascioli Group

Per offrire un’esperienza d’acquisto di livello superiore e un supporto costante nel tempo, Cascioli Group ha delineato un insieme di servizi integrati e reattivi: