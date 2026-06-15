Catalano Group: la certezza della scelta giusta per la tua mobilità

Muoversi ogni giorno in totale sicurezza, sapendo di aver speso bene il proprio denaro e di poter contare su un’assistenza sempre presente, è il desiderio di ogni automobilista. In Piemonte, questo desiderio trova una risposta concreta in Catalano Group. Con le sue storiche e accoglienti sedi distribuite a Torino e provincia, questa grande realtà rappresenta una vera istituzione nel settore automobilistico. Che si tratti di scegliere l’ultimo modello appena uscito dalla fabbrica o di trovare un’occasione d’oro tra le vetture a KM 0 e aziendali, il Gruppo mette al primo posto l’ascolto e la trasparenza. Il valore e l’onestà di questo operatore hanno ricevuto una consacrazione ufficiale di grandissimo rilievo: Catalano Group è inserito a pieno titolo nella Guida Top Dealers Italia, il volume che seleziona e fa conoscere i migliori concessionari del nostro Paese.

La vetrina del nuovo e le formule su misura per chi lavora

I saloni di Catalano Group offrono una panoramica completa sul futuro dell’auto, con uno spazio importante dedicato alle nuove tecnologie a basso impatto ambientale. Chi desidera una vettura nuova può scoprire da vicino i vantaggi dei motori ibridi ed elettrici, eccezionali per ridurre le spese di carburante e viaggiare liberamente anche durante i blocchi del traffico cittadino.

Accanto alle famiglie e ai privati, Catalano Group riserva un canale di consulenza speciale a chi possiede una partita IVA o gestisce un’attività commerciale. Per le aziende del territorio sono infatti disponibili soluzioni di noleggio a lungo termine, contratti di leasing flessibili e veicoli da lavoro robusti, studiati per alleggerire i costi fiscali e mantenere il business sempre in movimento.

La cura dell’usato: controlli rigorosi e chilometri garantiti sul contratto

Se il reparto del nuovo traccia la strada per il domani, la divisione dedicata alle auto d’occasione è il vero punto d’incontro tra massimo risparmio e assoluta sicurezza. Comprare una vettura di seconda mano da Catalano Group significa azzerare ogni forma di preoccupazione o dubbio sul passato del mezzo.

Prima di essere esposta al pubblico, infatti, ogni automobile affronta un severissimo check-up tecnico all’interno delle officine del Gruppo. I meccanici esaminano pezzo dopo pezzo il motore, i freni, le sospensioni e tutti i sistemi elettronici di bordo. A tutela totale dell’acquirente, la concessionaria inserisce direttamente nel contratto la certificazione scritta dei chilometri reali. Il percorso si conclude con un lavaggio approfondito e una sanificazione completa dell’abitacolo, consegnando una vettura con interni freschi, salubri e igienizzati a fondo.

Finanziamenti agevolati, permuta rapida e la sicurezza del test drive

Catalano Group semplifica la vita dei suoi clienti anche quando si passa alla gestione dei pagamenti e della burocrazia. Presso gli uffici della concessionaria è possibile strutturare piani di finanziamento personalizzati, calibrando la durata e l’importo della rata mensile in modo che si adatti perfettamente alle entrate della famiglia.

Se si possiede una vecchia vettura da dare indietro, il servizio di permuta offre una valutazione rapida e trasparente in linea con i reali valori di mercato, scalando subito la cifra dal prezzo della nuova macchina. Infine, per eliminare qualsiasi esitazione, l’azienda invita sempre il cliente a effettuare un test drive gratuito su strada accompagnato da un esperto, per valutare di persona la comodità, la stabilità e la facilità di guida prima di stringere la mano al consulente.

L’ecosistema dei servizi integrati firmati Catalano Group

Per offrirti una panoramica completamente discorsiva e originale, l’universo delle soluzioni del Gruppo è stato organizzato seguendo i tre grandi momenti del viaggio insieme all’automobilista:

L’esperienza inizia attraverso la libertà di una scelta immediata e trasparente. Grazie a un magazzino multimarca immenso e in continuo aggiornamento, il cliente non deve affrontare lunghe e snervanti attese di spedizione dalla fabbrica, ma può scegliere tra centinaia di auto usate certificate, modelli aziendali freschissimi e occasioni a KM 0 in pronta consegna. Questa ricchezza di assortimento garantisce a chiunque di trovare in tempo reale l’esatta combinazione di carrozzeria, alimentazione e accessori desiderata per i propri spostamenti quotidiani.

Il percorso prosegue con la pianificazione di una serenità economica su misura. In questa fase, il team di consulenti non si limita a proporre un prezzo, ma progetta un piano finanziario o di noleggio personalizzato che sia sostenibile e privo di stress. Il cliente ha la massima flessibilità e può decidere di inserire all’interno della singola rata anche servizi integrativi fondamentali, come le polizze assicurative furto/incendio e i pacchetti di manutenzione programmata, bloccando il costo degli interventi futuri contro qualsiasi rincaro di mercato.

La relazione si consolida definitivamente attraverso una tutela e un’assistenza che durano nel tempo. Anche dopo la consegna delle chiavi, le officine d’avanguardia e i centri service ufficiali di Catalano Group rimangono il punto di riferimento per ogni esigenza. Sia per i semplici tagliandi periodici sia per le riparazioni meccaniche o di carrozzeria più complesse, l’utilizzo esclusivo di ricambi originali e la grande competenza dei tecnici mantengono inalterata l’efficienza della vettura, proteggendone il valore negli anni con la qualità e l’affidabilità che solo un autentico Top Dealer della mobilità sa assicurare.