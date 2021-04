Ceccato Automobili “conquista” anche la Concessionaria Stellantis FCA di Verona “L’Automobile”

Ceccato Automobili sbarca anche a Verona acquisendo la Concessionaria "L'Automobile" ampliando la sua presenza nel Triveneto portando a quota 14 le sue sedi: 6 nella provincia di Vicenza, 3 a Treviso, 2 a Padova, 2 a Trento ed ora anche Verona con un fatturato da 550 milioni

Ceccato Automobili di Thiene mette a segno un altro colpo e acquisisce “L’Automobile”, storico concessionario Fca Stellantis a Verona Sud, in Viale delle nazioni. Uno dei concessionari leader italiani (già nominato Top Dealers Italia da Infomotori.com) porta dunque a 14 le sue sedi nel Triveneto e per la prima volta sbarca a Verona, dove ha appunto rilevato l’ex succursale storica, nata come filiale diretta Fiat: l’acquisizione ha effetto immediato per quanto riguarda le vendite e a partire dal 1 giugno 2021 per il service. “Per noi – ha spiegato l’amministratore delegato Massimo Ceccato alla stampa locale – ha rappresentato l’opportunità di coprire l’area di Verona che è il nostro sbocco più naturale in continuità con il nostro territorio“.

Incorporato dunque un ramo d’azienda che coinvolge circa 40 dipendenti e vanta un giro d’affari di circa 60 milioni. La sede si estende su 10mila metri quadrati di struttura che resterà in affitto e all’interno della quale saranno realizzati investimenti per renderla più attrattiva. La nuova sede diventa di fatto una Concessionaria Ceccato, gruppo nato oltre 70 anni fa e con oltre 650 dipendenti: con oltre 600 milioni di volumi d’affari nel 2019, Ceccato è tra i primi 5 dealer in Italia e primo dealer Stellantis Fca nel Belpaese. Il 2020 si è chiuso per Ceccato con un fatturato di 550 milioni, quindi nonostante la crisi dovuta alla pandemia, il gruppo si è ben difeso. Un anno importante per Ceccato che ha acquisito a novembre la Concessionaria Negro Automobili a Treviso (Porsche, Volkswagen, Skoda e Veicoli Commerciali Volkswagen e poi aperto – sempre per consilidare la sua posizione Volkswagen – una sede strategica a Vicenza Est, nello stabile dell’ex Concessionaria Fergia sviluppata su 3 piani da 5.000 mq ciascuno per un totale di 15.000 coperti a cui si aggiunge una ampia estensione esterna. .

“Questa per noi – ribadisce l’AD Massimo Ceccato – è stata una opportunità: il mercato dei dealer è sempre più in evoluzione e sempre più spesso assisteremo nei prossimi anni ad operazioni di aggregazione perché, soprattutto in questo periodo, arrivano molto spesso opportunità sul mercato soprattutto da parte di aziende medio piccole“.

Infomotori.com attende quindi la prossima operazione del settore distributivo automobilistico che ha già messo in atto mosse molto interessanti di cui trovate notizia nella stessa sezione Top Partners Italia visto che hanno interessato i principali protagonisti e Verona sembra una delle aree di maggior interesse considerando che la stessa Autotorino ha rilevato la Concessionaria Toyota dal Gruppo Eurocar, mentre pochi anni fa lo stesso gigante Eurocar Italia è atterrato in terra scaligera comprando Vicentini, storica firma del Gruppo Volkswagen dove ha sede la stessa Volkswagen Group Italia.

Un 2021 partito bene per i Concessionari che poi ha subito prima un rallentamento docuto alla stretta delle zone rosse e quindi dall’esaurimento proprio degli ecoincentivi per le vetture meno inquinanti (e piu’ richieste dal pubblico), ma anche per le auto elettriche si prospetta un esaurimento entro l’estate se si mantengono questi ritmi urgendo aiuti dallo Stato per la filiera automotive che rappresenta oltre il 10% del PIL nazionale ed i concessionari assicurano con il loro stesso indotto una capacità occupazionale molto importante che va assolutamente tutelata con nuovi incentivi che aiutano lo stesso ambiente.