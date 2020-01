CES 2020: a Las Vegas Sony spiazza tutti con la Vision-S

Alla fiera dell'elettronica di Las Vegas Sony ha presentato al pubblico la Vision-S, concept car che mostra tutte le novità tecnologiche in fatto di infotainment e guida autonoma

Il Consumer Electronic Show 2020, tradizionale fiera dell’elettronica di Las Vegas, ha finalmente aperto le danze oggi con una serie di novità che hanno catturato l’attenzione di tutti gli appassionati. Tra sexy toys, suole che si adattano al terreno e gli ultimi ritrovati della tecnologia in fatto di notebook, il colosso giapponese Sony si è fatto strada non solo con gli ultimi dettagli sulla prossima PS5… ma anche con la sua prima Concept car completamente elettrica, con la quale ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo automotive.

SONY VISION-S: COMPUTER A QUATTRO RUOTE

Il suo nome è Vision-S e si tratta di un prototipo realizzato per mettere in bella mostra tutte le novità in fatto di elettronica dell’azienda giapponese, legate principalmente ai sistemi di infotainment e a quelli indirizzati verso la guida autonoma. Lunga 4,9 metri su un telaio a cinque porte, questa vettura è spinta da un motore completamente elettrico, capace di ben 272 cavalli per ogni asse. Molto interessanti le sue prestazioni: 4,8 secondi nello 0-100 km/h per una velocità massima di 240 chilometri orari.

Nata in partnership con aziende del calibro di Magna Steyr, Nvidia, Continental, Bosch, ZF e Qualcomm, la Sony Vision-S spicca per la sua dotazione di bordo: il colosso giapponese ha dotato questa Concept car con 33 sensori in costante monitoraggio, assieme a dei Lidar allo stato solido che aiutano a gestire le situazioni più complicate, per esempio in presenza di nebbia oppure durante la guida notturna.

Nell’abitacolo, invece, i sensori sono di tipo “time-of-flight” e sono in grado di analizzare distanze, oggetti e movimenti (oltre all’attenzione del guidatore), il tutto tramite un funzionamento di tipo gesturale. La plancia, in questo senso, è dominata da schermi che forniscono le informazioni sul viaggio, così come tutte le specifiche dell’infotainment e delle telecamere esterne. Ma non è tutto, perchè grazie all’impianto 360 Reality Audio ogni passeggero potrà creare la propria zona d’ascolto indipendente, mentre attraverso la connettività a 5G si potranno sfruttare alcune funzionalità come la gestione del veicolo “over-the-air” da remoto oppure il riconoscimento degli utenti a bordo, per un’esperienza di guida completamente personalizzabile.