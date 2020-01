CES 2020: Amazon Fire TV pronta a sbarcare sui modelli BMW e FCA

Alla fiera di Las Vegas Amazon ha annunciato la possibilità di vedere le serie TV proposte dallo Fire Stick direttamente in auto

Non potete fare a meno delle vostre serie TV nemmeno quando vi trovate al volante della vostra auto? Allora non dovrete attendere molto per veder realizzato il sogno di utilizzare i sistemi d’infotainment come base per il famoso Fire Stick di Amazon.

Ad annunciarlo é proprio l’azienda a stelle e strisce al CES 2020, fiera dell’elettronica in cui il colosso dell’e-commerce ha portato l’innovativo progetto di installare la celebre chiavetta per le serie TV di Netflix, Amazon Prime Video e DAZN direttamente nell’abitacolo di vetture di ultima generazione.

Le prime auto che sfrutteranno i loro sistemi d’infotainment come piattaforma per comunicare con l’Amazon Fire Stick TV edition e con l’assistente Alexa saranno alcuni modelli di BMW e FCA. Lo scopo del progetto é quello di vedere i propri programmi preferiti anche quando si sta viaggiando, garantendo in ogni caso la sicurezza a bordo. É previsto, infatti, che il guidatore non possa cedere ad alcuna distrazione al volante, dal momento che il monitor centrale delle vetture sarà disabilitato nella riproduzione.