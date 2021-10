Chaos, l’ultracar da 3000 CV che viene dalla Grecia

La Panopoulos Chaos è spinta da un motore V10 di 3.988 cc con due turbo dotati che permette di toccare i 500 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi. Salendo a bordo si possono apprezzare i sedili ricavati direttamente nella scocca. Verranno prodotti soli 100 esemplari e il prezzo supera i 12 milioni di euro

Viene dalla Grecia e non è un supercar, ma con dati come quelli che vi forniremo, dobbiamo parlare di ultracar: è la Panopoulos Chaos e anche se per il momento è possibile ammirarla solo in video o in foto, è destinata ad attirare tantissime attenzioni.

Panopoulos Chaos: le caratteristiche

Analizzando la Panopoulos Chaos non i può che partire dal suo straordinario motore. La vettura è spunta da un propulsore V10 di 3.988 cc con due turbo dotati di girante e chiocciola in fibra di carbonio per il compressore in grado di erogare l’incredibile potenza di 3.000 CV e che permette di toccare i 500 km/h di velocità di punta, accelerando da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi, da 100 a 200 km/h in 2,6 secondi.

Con questi valori si capisce come la Chaos non sia un mezzo per tutti, ma adatta a coloro che la vogliono portare in pista e cercare di battere record su record, come il tempo sul giro al Nurburgring (che appartiene attualmente alla Mercedes-AMG GT Black Series con un crono di 6’43”616) e quello di velocità per auto di serie (stabilito dalla SSC Tuatara, 455,3 km/h). La trazione è integrale e la trasmissione costituita da un cambio a doppia frizione e 8 rapporti.

A proposito di numeri: grazie a una struttura realizzata al 100% in materiali compositi e selezionati il peso complessivo della vettura supera appena i 1.300 kg. Una vettura in grado di prestazioni così elevate deve vere un impianto frenante adeguato: in questo caso troviamo freno carboceramici da 428 mm all’anteriore e 416 mm al posteriore. Per quanto riguarda i cerchi, l’azienda ha scelto una soluzione da 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore, realizzati in titanio mediante stampa 3D. Salendo a bordo si possono apprezzare i sedili ricavati direttamente nella scocca, e caratterizzati da superfici in Zytel. Sportività fa rima con tecnologia: la presenza dell’head-up display nel parabrezza dotato di realtà aumentata e alla connessione con la rete 5G che offre i servizi Car-to-X per comunicare con altre auto e infrastrutture smart ne sono un esempio.

Panopoulos Chaos: il prezzo

La Panopoulos Chaos non è una vettura per pochi solo per le prestazioni, ma anche per il prezzo. Il produttore ha già annunciato che verranno costruiti solo 100 esemplari, una ventina all’anno e tutte fatte a mano. Un primo ordine pare essere già arrivato e si dice che il fortunato (e facoltoso) acquirente abbia sborsato 12,5 milioni di euro. Prezzo ultra, insomma, per l’ultracar greca.