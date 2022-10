Chery è pronta al debutto in Italia con il SUV Omoda

La Casa di Wuhu, già in collaborazione con DR Automobiles, ha deciso di iniziare la commercializzazione delle sue vetture in Europa: prima in Italia, poi in Spagna

Dopo l’arrivo di marchi conosciuti come NIO e Byd, presto un altro brand cinese farà esordire le sue vetture in Italia: si chiama Chery e già dal 2006 collabora con DR Automobiles, fornendo materiali e tecnologie grazie ai quali è diventato negli ultimi anni uno dei principali leader dell’esportazione nell’automotive. La scelta del nostro Paese, a cui seguirà la Spagna, è voluta proprio in nome della partnership con l’azienda molisana, dalla quale però si staccherà per creare una propria rete di vendita e di assistenza con alcuni modelli del tutto innovativi.

Primo tra questi il SUV Omoda, una “ruote alte” lunga quasi quattro metri e mezzo che presenta un corpo vettura molto robusto e dinamico in cui all’anteriore domina la grande mascherina centrale, mentre al posteriore spiccano il lunotto inclinato con tanto di spoiler nella parte superiore. Si tratta di un veicolo moderno che continua una tradizione che vede Chery presente in oltre 80 Paesi con ben dieci milioni di veicoli venduti dal 1997. La data di arrivo in Italia? A partire dal prossimo anno.