Chevrolet Camaro: la Z28 originale si trasforma in un modellino LEGO

La casa dei mattoncini più famosi al mondo metterà in vendita dall'1 agosto il set della Chevrolet Camaro Z28: costerà 169,99 Euro

Nell’attesa di scoprire come sarà la versione full-electric, la Chevrolet Camaro è pronta a diventare un modello LEGO a partire dal prossimo 1 agosto: la Casa di Billund, infatti, ha presentato la replica fedele in formato “mattoncino” della Z28 originale prodotta negli anni ’70, che alimenterà la serie Icons insieme – tra le altre – alla Ecto-1 dei Ghostbusters e alla mitica DeLorean del film “Ritorno al futuro”.

Lunga 36 cm per 14 in larghezza e 10 in altezza, la Camaro in formato LEGO dovrà essere costruita utilizzando il set da ben 1.458 mattoncini presente nella confezione con il quale, inoltre, si potrà anche scegliere la tipologia della carrozzeria tra Cabrio e Coupé (con strisce orizzontali racing o meno). La fedeltà con l’auto vera e propria è davvero ai massimi livelli perchè non mancano dettagli come le ruote e i pistoni del motore V8 funzionanti assieme alle portiere apribili per accedere all’abitacolo. Il costo del set? A partire da 169,99 Euro: qui il link dove effettuare il pre-ordine.