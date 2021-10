Chevrolet Corvette C8 Stingray 2022: il prezzo per il mercato italiano

La Chevrolet Corvette C8 Stingray 2022 ha un motore 6.2 V8 in grado di erogare un potenza massima di 489 CV, scattare da da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e toccare una velocità di punta di 296 km/h . I prezzi partono da 90.100 euro

Chevrolet torna a riaffacciarsi sul mercato italiano con la Corvette C8 Stingray, la supercar americana che però verrà commercializzata anche dentro i nostri confini a un prezzo elevato sì (come ipotizzabile per una vettura di questo tipo) ma non faraonico. Chissà che qualche fortunato appassionato di auto così non ci stia già facendo un pensierino.

Chevrolet Corvette C8 Stingray 2022: caratteristiche e prezzo

Chevrolet Corvette C8 Stingray 2022 arriverà in Italia con alcune importanti novità rispetto alla versione in vendita negli Stati Uniti. La prima è legata agli spazi in chi troverà posto il motore V8 che non sarà più alloggiato frontalmente, ma in posizione centrale.

Questa mossa porterà ad avere alcuni benefici leganti all’equilibrio delle masse, ma anche un abbassamento del cofano anteriore che migliora anche la visibilità delle strutture. A proposito del propulsore, il 6.2 V8 che pinge la 2LT è in grado di erogare un potenza massima di 489 CV e e una coppia massima di 613 Nm. Il motore lavora in combinata con un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi e l’auto è in grado di toccare una velocità di punta di 296 km/h.

Un’auto di questo tipo deve rispecchiare in toto la personalità del proprietario e forse per questo Chevrolet ha pensato a una vasta gamma di personalizzazione che includono 12 tinte per la carrozzeria, sei colori per gli interni, quattro stili di cerchi in lega, sei colori per le cinture di sicurezza e tre opzioni per i sedili. Indubbiamente, l’aspetto economico suscita un certo interesse: la Chevrolet Corvette C8 Stingray 2022 sarà in vendita in Italia nei punti del Gruppo Cavauto con prezzi a partire da 90.100 euro per la coupé e da 96.760 euro per la cabriolet.