Chevrolet Corvette: il futuro è ibrido (2023) e poi elettrico

In una recente intervista il boss di General Motors, Mark Reuss, ha confermato la trasformazione della Corvette in sportiva prima elettrificata... e poi 100% elettrica

A breve distanza dalla presentazione ufficiale della nuova generazione di Z06 su base C8 Stingray, il marchio Chevrolet ha pronta un’altra novità per tutti i suoi fans: l’anno prossimo la Corvette comincerà il suo viaggio di trasformazione verso il mondo delle zero emissioni, prima diventando ibrida e poi abbracciando definitivamente la causa con una powertrain 100% elettrica ad alte prestazioni, che non rinuncerà sicuramente a quanto fatto vedere fino ad oggi con i suoi motori endotermici.

L’annuncio è arrivato direttamente dal capo di General Motors, Mark Reuss, in un’intervista all’emittente americana Cnbc: “La General Motors produrrà una Chevrolet Corvette elettrificata il prossimo anno, nel 2023, seguita da una versione completamente elettrica dell’iconica vettura sportiva americana“. Cosa possiamo aspettarci? Una supercar che manterrà l’attuale impostazione del V8 aspirato a benzina, impreziosito però di un’unità elettrica supplementare all’anteriore che, potenzialmente, potrebbe essere a tecnologia ibrida plug-in.

Da quanto si evince dal video teaser pubblicato da Chevrolet sui suoi account social, la prossima Corvette (soprannominata per l’occasione E-Ray) dovrebbe quindi sfruttare la trazione integrale su tutte e quattro le ruote motrici, poi da implementare anche sulla versione 100% elettrica che, ipoteticamente, potrebbe essere presentata non l’anno prossimo ma nel 2024. Nei prossimi mesi avremo sicuramente qualche informazione in più, ma nel frattempo… godetevi il filmato ufficiale qua sotto!