Chinook RV Baja H2 Special Edition, l’Hummer diventata camper

Avete presente quando si sente dire che con una Hummer si può andare ovunque? Bene grazie a Chummer, il nomignolo con cui è stata ribattezzato il Baja H2 Special Edition di Chinook RV, questo è più che mai valido perché uno dei veicoli simbolo della produzione made in USA è stato trasformato in un camper.

Chinook RV Baja H2 Special Edition: le caratteristiche

Insomma, il passo da Hummer a Chummer è breve e non si può dire che il progetto di Chinook RV, azienda americana leader nella produzione di veicoli da campeggio, abbia perso in personalità. Il Chinook Baja H2 Special Edition si basa sul telaio di un cabinato GM standard da una tonnellata al quale è stato abbinato il frontale personalizzato di un Hummer H2. Sotto il cofano camper lavora un motore V8 da 6 litri mentre per avere massima aderenza in ogni condizione sono stati scelti pneumatici scanalati montati su ruote da 19,5 pollici. A impreziosire il look ci sono due file di luci aggiuntive e in perfetto stile per un fuoristrada in grado di illuminare bene la zona attorno al mezzo durante la sosta. Internamente lo spazio a disposizione è decisamente abbondante.

Ogni dettaglio è stato realizzato con grande cura (come sottolineato dalle finiture in legno di ciliegio) e per ottenere il massimo del comfort e della funzionalità: la cucina è completa di tutti gli elettrodomestici e non poteva mancare un grande televisore da guardare sul divano in pelle pieghevole. Anche in bagno non manca nulla. I serbatoi di raccolta sono riscaldati e c’è anche un sistema d’aspirazione centralizzato per la pulizia. L’alimentazione del camper è affidata a un generatore da 4.000 Watt.

Mike Jhonson, attuale proprietario del Chinook Baja H2 Special Edition, ha parlato così della sua originale vettura: “Nel 2018 sono riuscito ad acquistare il Chinook Baja H2 Special Edition con soli 11.000 km all’attivo, con tutti i componenti originali e con il bagno non ancora utilizzato. In meno di tre anni io e mia moglie abbiamo ne abbiamo percorsi 22.500 km tra California, Arizona e mille altre avventure“.