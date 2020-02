Citroen C3 MY 2020: la best seller francese si rinnova

La nuova Citroen C3 è una vettura dal carattere deciso e dallo stile originale, sottolineato dal nuovo frontale che inaugura la nuova firma ispirata dalla Concept CXPERIENCE in cui spiccano i nuovi proiettori a LED, i nuovi cerchi in lega da 16" e 17" e nuovi Airbump

Citroen presenta la nuova C3, evoluzione della best seller della brand con all’attivo 750.000 auto vendute dal suo lancio avvenuto a fine 2016. Berlina dallo stile moderno che esprime energia e senso di protezione, la nuova Citroen C3 si contraddistingue per la personalità colorata e per il comfort unico.

Nuova Citroen C3: le caratteristiche

La nuova Citroen C3 è una vettura dal carattere deciso e dallo stile originale, sottolineato dal nuovo frontale che inaugura la nuova firma ispirata dalla Concept CXPERIENCE in cui spiccano i nuovi proiettori a LED, i nuovi cerchi in lega da 16″ e 17″ e nuovi Airbump, per un look energico. Gli ampi passaruota, ben evidenti, sottolineano i parafanghi anteriori e posteriori dalle forme generose e danno energia all’auto. La sensazione di protezione è amplificata dagli ampi paraurti nella parte inferiore, che garantiscono robustezza nell’utilizzo quotidiano. La sensazione di benessere a bordo è rafforzata dai nuovi sedili Advanced Comfort e dal bracciolo lato guida, equipaggiamenti che aumentano ulteriormente l’isolamento dal mondo esterno. Nuova C3 propone i sensori di parcheggio anteriori portando così a 12 il numero degli aiuti alla guida al servizio del comfort, come la funzione Keyless Access&Start, l’Hill Assist, l’Active Safety Brake, il riconoscimento dei limiti di velocità o la commutazione automatica degli abbaglianti.

In linea con la firma «Inspired By You», la personalizzazione permette a ognuno di affermare pienamente la propria personalità e il suo stile, con un look che va dal più discreto a quello più trendy e con la possibilità di vivacizzare una tinta classica con il colore del tetto a contrasto e/o con dei tocchi colorati, passando da 36 a 97 combinazioni. Nuova C3 facilita la vita a bordo e rende l’esperienza di guida moderne e sicura grazie a un’offerta di servizi di connessone che comprendere Connect Assist (sicurezza e assistenza), Connect Nav (navigazione) e Connect Play (infotainment). Questa gamma di servizi è inserita nel programma Citroën Advanced Comfort, con l’obiettivo di garantire al cliente l’accesso ai servizi connessi rapido e intuitivo, rispondendo a tre esigenze fondamentali: una sicurezza ottimale, una navigazione facilitata e un’esperienza connessa amplificata.

Particolarmente agile grazie al diametro di sterzata di 10,7m, nuova Citroen C3 misura 3,99 metri e offre una compattezza ottimale per le aree urbane. Dispone di cinque porte e cinque posti, per la massima praticità in qualunque circostanza. Offre piacere di guida in città e reali capacità su strada, e si adatta con precisione a qualunque percorso, su breve o lunga distanza, per accompagnare i figli alla loro attività sportiva o partire per il weekend con gli amici. Le motorizzazioni, omologate secondo la norma di emissioni Euro 6, sono benzina 3 cilindri PureTech 83 (PureTech 83 S&S con cambio manuale a 5 rapporti) e PureTech 110 (PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti) o Diesel BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 5 rapporti. La commercializzazione della nuova Citroen C3 è prevista da metà 2020.