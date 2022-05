Citroen C3 offerte e promozioni da 200 euro al mese senza anticipo

Citroen C3 è l'auto francese più venduta in Italia sia in versione benzina che diesel con offerte davvero allettanti che le hanno permesso in alcuni mesi del 2022 di salire sul podio delle bestseller grazie a promozioni come quella che vi segnaliamo e che vi permette di guidare una Citroen C3 You Puretech da 83 CV con appena 200 euro di rata mensile con zero anticipo

Citroen C3 è sicuramente uno dei modelli più apprezzati ed amati dagli italiani sia per il suo design sia per la spaziosità interna e la stessa sensazione di solidità e qualità che vi offre e che abbiamo potuto testare di persona più volte in occasione di diversi test drive. Citroen Italia offre promozioni e offerte davvero aggressive e senza compromessi se pensate che potete salire a bordo di una Citroen C3 You Puretech benzina da 83 CV con appena 200 euro al mese e soprattutto senza anticipo!

La formula prevede infatti 47 rate mensili da 200 euro con anticipo zero ( TAN 5,99% TAEG 7,67%) con rata finale di 7.160,50 euro grazie al prezzo scontato che dai 17.550 euro scende a 14.500 col prezzo in promozione che si traduce in uno sconto di ben 3.050 euro per avere una vettura ben accessoriata che include nel prezzo anche fari fendinebbia, Pack Color White, conchiglie specchietti retrovisori in colore bianco, logo specifico “YOU !” posizionato sotto gli specchietti retrovisori ed interni in tessuto Mica Grey in ambiente Armonia Grey.

Per avere più informazioni sulla Citroen C3, sulle nostre impressioni di guida e tutte le info sui modelli e serie speciali vi segnaliamo il LINK dove trovate tutto sulla C3, senza scordarvi di guardare il nostro listino completo ma senza dimenticare soprattutto che potreste trovare la vostra Citroen C3 del cuore anche fra le occasioni che i migliori Concessionari italiani pubblicano su Infomotori, dove trovate anche le convenienti km zero.(https://infomotori.com/usato-auto/Citroen/)

Gli interessati all’offerta dei 200 euro (che non è l’unica disponibile, ma la più conveniente…) riportiamo qui sotto tutti i dettagli finanziari per poter valutare al meglio questa promozione.

Finanziamento SIMPLYDRIVE su Citroen C3 YOU PureTech 83cv.

Prezzo listino € 17.550, prezzo promo € 13.500 valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE, anziché € 14.500 (IVA e messa su strada incluse, IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi). Anticipo 0 €, imposta sostitutiva sul contratto € 34,63, spese pratica € 350, spese di incasso mensili € 3,50, importo totale del credito € 13.500,00, importo totale dovuto € 16.595,60, interessi € 2.542,97, 47 rate mensili da € 200,01 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito € 7.160,50. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 7,67%. Offerta valida solo su clientela privata con durata 48 mesi e 40.000 km. Presso le Concessionarie Citroen aderenti all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia. Consumo di carburante gamma Gamma NUOVA CITROËN C3: (l/100 km): 4,003-6,233 ; emissioni CO2 (g/km): 104,89-141,44 .

Valori omologati in base al ciclo misto WLTP, in base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati al mese di Marzo 2022, e indicati a fini comparativi. I valori effettivi di consumo di carburante e di emissioni di CO₂ possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, temperatura, stile di guida, velocità, peso totale, utilizzo di determinati equipaggiamenti (aria condizionata, riscaldamento, radio, navigazione, luci, ecc.), tipologia e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne, ecc.

Frasi un po’ asettiche ma quando si parla di soldi è meglio essere chiari!

Per risparmiare senza evitare brutte sorprese seguite le regole di Infomotori :

Primo: provate la vettura che desiderate, in questo caso la C3 benzina, senza trascurare il resto della gamma che include benzina piu’ potenti ed ovviamente i motori Diesel;

Secondo: se avete una vettura da permutare andate non solo dal Concessionario ufficiale piu’ vicino (dove provare la vettura…) ma chiamate anche almeno altre due Concessionarie Citroen della vostra regione per verificare se l’offerta ed il valore della vostra stessa vettura sia corretto ricordando che ormai con uno smartphone ed una videoconferenza via whatsapp o skype possono farvi una valutazione a distanza oltre a farvi vedere eventuali km zero…

Terzo: informatevi sempre sui finanziamenti che sono i piu’ interessanti e possono comprendere tutte le voci (compreso bollo, assicurazione, manutenzione, ecc) liberandovi dagli imprevisti con la certezza ogni mese pagherete questi euro ma senza alcuna sorpresa!

Quarto: privilegiare i concessionari da noi selezionati ed ai quali abbiamo dato /(senza che pagassero un centesimo!) il titolo di Top Dealers Italia (vedi qui elenco: https://www.infomotori.com/concessionari/topdealersitalia/)

Buon viaggio!