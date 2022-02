Citroën C5 Aircross 2022: il restyling arriva a giugno da 28.700 Euro

Il nuovo Model Year 2022 della C5 Aircross sarà disponibile in sei allestimenti (Live, Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack) e in tre motorizzazioni

A due settimane di distanza dalla presentazione ufficiale, il marchio Citroën svela oggi tutti i dettagli del listino prezzi della Nuova C5 Aircross: il restyling del SUV francese sarà disponibile nei concessionari italiani dal prossimo mese di giugno in tre motorizzazioni ben distinte, vale a dire il benzina PureTech 130, il diesel BlueHDi 130 (entrambi con cambio manuale oppure automatico a otto rapporti) e la powertrain ibrida plug-in da 225 cavalli (solo con trasmissione automatica).

Sei gli allestimenti selezionabili in fase di acquisto: quello di “base” si chiama Life e propone di serie i sedili posteriori scorrevoli, le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi, i sensori di parcheggio posteriori, la regolazione lombare del sedile del guidatore, la doppia presa USB e il Safety Pack degli aiuti elettronici alla guida. Salendo di un gradino si trova la versione Feel, che aggiunge il digital cockpit da 12,3”, il climatizzatore automatico bi-zona, i cerchi in lega da 18” e i terminali di scarico cromati.

Simile nel nome ma non nei contenuti la Feel Pack, che mette a disposizione i sedili Advanced Comfort, i cerchi diamantati bicolore, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, il retrovisore interno fotocromatico, la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio anteriori, i vetri privacy e il sistema di avviamento e di accesso alla vettura senza chiave (Keyless). In gamma si distingue poi la serie speciale C-Series, grazie ai dettagli esterni in Anodized Bronze e a una dotazione comprensiva di Citroën Connect Box e infotainment Connect NAV DAB con servizi My Citroën Drive e display touchscreen da 10”.

Al top della gamma della Nuova C5 Aircross, infine, trovano posto gli allestimenti Shine e Shine Pack: il primo è subito riconoscibile grazie alla presenza delle barre portatutto sul tettuccio in nero lucido, dei rivestimenti interni in Dark Chrome con Alcantara e simil-pelle e pacchetto completo ADAS Drive Assist, mentre il secondo è definito dai cerchi in lega da 19”, dall’ambiente Metropolitan Black, dalla regolazione elettrica per il sedile del guidatore (riscaldabile assieme a quello del passeggero anteriore) e dal sistema Highway Driver Assist.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Citroën C5 Aircross 2022 attacca il mercato italiano con un listino in partenza da 28.700 Euro per quanto riguarda la motorizzazione a benzina, da 30.200 Euro per quella diesel e da 42.350 Euro per l’ibrida plug-in. Quest’ultima, inoltre, include nella dotazione di serie già dall’allestimento Feel il caricabatterie di bordo da 3,7 kW, i cavi di ricarica T2 e T3, la Connect Box, il sistema Keyless, la telecamera posteriore, gli specchietti elettrici, il pacchetto ADAS completo, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e l’infotainment Connect NAV DAB.