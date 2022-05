Citroen C5 X 2022: l’ammiraglia del marchio francese debutta in Italia

La nuova berlina top di gamma del Double Chevron sarà disponibile in Italia a partire dal mese di maggio, anche nella versione plug-in hybrid

Il momento è arrivato: dopo la presentazione con tanto di listino ufficiale, la nuova Citroen C5 X 2022 è pronta a sbarcare sul nostro mercato di riferimento e lo farà in tre weekend specifici, quando i clienti potranno recarsi presso le concessionarie italiane per toccare con mano tutte le potenzialità di questa station-wagon con tratti da crossover rialzato.

L’appuntamento è fissato per i fine settimana del 13/14 maggio, del 20/21 maggio e del 27/28 maggio, nei quali i test drive saranno supportati da esperti e personale qualificato pronto ad aiutare i clienti durante ogni fase della prova su strada. In questa occasione si potrà apprezzare non solo il design inedito della vettura che risponde alle molteplici necessità degli automobilisti di oggi, ma anche l’elevata tecnologia disponibile a bordo (dove spiccano i sedili Advanced Comfort e le sospensioni attive) e le diverse motorizzazioni che saranno disponibili all’acquisto.

Per il momento, infatti, la Citroen C5 X 2022 conterà un listino con due propulsori benzina PureTech, rispettivamente da 130 e 160 cavalli, e con l’alternativa ibrida plug-in Hybrid 225 ë-EAT8, capace di percorrere in modalità full-electric fino a 50 km grazie alla batteria da 12,4 kWh. I prezzi? Differenziati in tre allestimenti (Feel Pack, Shine e Shine Pack), partono da 33.250 Euro se si prendono in considerazioni i motori endotermici e da 45.250 Euro per quanto riguarda la versione “alla spina”.