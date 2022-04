Citroen C5 X: la berlina ad assetto rialzato arriva in Italia da 33.250 Euro

La Citroen C5 che tutti noi conosciamo diventa C5 X ed incontra le esigenze di tre tipologie di automobilisti: quelli da berlina, quelli da crossover e quelli da station-wagon

La nuova ammiraglia del Double Chevron è finalmente tra noi: presentata ufficialmente l’anno scorso, la nuova Citroen C5 X va decisamente oltre il semplice aggiungere una lettera al nome della storica C5, dal momento che si propone come una berlina capace di incontrare le esigenze anche di coloro che vorrebbero una vettura dall’assetto rialzato e con un cospicuo spazio a bordo per passeggeri e, ovviamente, per i bagagli da portare in vacanza.

Il risultato è una vettura che oggi è definita con l’etichetta “berlina contemporanea”: la sua estetica predilige la fluidità delle forme ma anche particolari di netta derivazione off-road della C4 Aircross, tra i quali l’impostazione dei gruppi ottici a LED anteriori a forma di “freccia”. Molto evidenti anche i passaruota, così come il doppio alettone e i fari posteriori inseriti su un retrotreno che è spiccatamente da station-wagon familiare: con queste caratteristiche la C5 X offre una capacità del bagaglio di 545 Litri, che diventano 1.640 qualora si decidesse di abbattere la fila di sedili posteriori.

L’ampio spazio a bordo per tutti gli occupanti è apprezzabile anche attraverso l’assoluta eleganza dei materiali e delle rifiniture utilizzati nell’abitacolo, primi tra tutti quelli dei sedili Advanced Comfort provvisti di speciali imbottiture per rendere ogni viaggio piacevole e confortevole. Nelle traversate più lunghe, inoltre, arriva in aiuto la completa insonorizzazione dell’abitacolo rispetto all’ambiente esterno e la dotazione tecnologica di bordo, che include il Digital Cockpit con head-up display a realtà aumentata da 21” e l’infotainment My Citroen Drive Plus con schermo touchscreen da 12”, assistente personale e comandi vocali.

Il comfort, infine, è ulteriormente assicurato dalla presenza delle sospensioni elettroniche attive Citroen Advanced Comfort Active Suspensions, che adattano l’assetto della vettura in base allo stile di guida del conducente e alle condizioni della strada funzionando in sinergia con i vari ADAS di Livello 2 disponibili di serie (Highway Driver Assist, Lane Keeping Assist, Rear Cross Traffic Alert e telecamera esterna con angolo di visuale a 360°).

Uno sguardo a motorizzazioni? La nuova Citroen C5 X è proposta con i PureTech 130 e 180 S&S a benzina e nella variante ibrida plug-in Hybrid 225 ë-EAT8, in grado di percorrere in modalità full-electric fino a 50 km grazie alla batteria da 12,4 kWh. Gli allestimenti sono sostanzialmente tre (Feel Pack, Shine e Shine Pack) e i prezzi partono da 33.250 Euro nel caso dei propulsori endotermici e da 45.250 Euro per quanto riguarda la versione “alla spina”.