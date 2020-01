Citroen SpaceTourer: arriva la versione con motore diesel 2.0

SpaceTourer è il veicolo perfetto per chi deve coniugare spazio e versatilità, anche grazie alla motorizzazione di ultima generazione 2.0 BlueHDi 120 S&S abbinato al cambio automatico a 8 rapporti EAT8.

Una nicchia ben definita e nemmeno così piccola del mercato delle quattro ruote è dedicata ai monovolume ed è qui che Citroen si muove con naturalezza grazie ai risultati eccellenti ottenuti dal suo SpaceTourer, il veicolo perfetto per chi deve coniugare spazio e versatilità, anche grazie alla motorizzazione di ultima generazione 2.0 BlueHDi 120 S&S abbinato al cambio automatico a 8 rapporti EAT8.

Citroen SpaceTourer: le caratteristiche

Il design presenta linee fluide per uno stile al contempo energico e rassicurante. Il frontale alto permette di dominare la strada conferendo forza e personalità. La sua architettura efficiente è al servizio dell’abitabilità e della praticità e adatta a tutti gli utilizzi. Disponibile in tre lunghezze (da 4,60 m a 5,30 m), può ospitare fino a nove persone (a seconda delle versioni) ed è il compagno ideale di tutti i giorni, in città o fuori città. Grazie ad un’altezza di 1,90 m, accede facilmente ai parcheggi coperti. Funzionale, dispone di porte laterali scorrevoli, accessibili senza bisogno della chiave, del lunotto apribile e di numerosi vani portaoggetti.

Il bagagliaio di Citroën SpaceTourer è ampio e modulabile, fino a 2.932 litri nella versione XL – 5 posti. Nella versione XL, si arriva ad avere a disposizione un volume utile di 4.554 litri dietro alla fila 1, ripiegando completamente i sedili della fila due e tre. Offre un comfort al servizio del benessere del corpo e della mente, con interni accoglienti, una posizione di guida rialzata, sedili scorrevoli e ribaltabili a seconda degli utilizzi.

Un benessere aumentato dal tetto in vetro panoramico e da un isolamento acustico di alto livello abbinato ad un comfort di marcia ottimale. Dispone di tecnologie che facilitano la vita come l’Head-up Display e la navigazione 3D con CITROËN Connect Nav, ma anche tecnologie al servizio della sicurezza con, tra le altre, le funzioni: Coffee Break Alert che invita a fare una pausa dopo 2 ore di guida ininterrotte, Allarme Attenzione Conducente che permette di individuare la disattenzione del conducente e l’Allerta di Rischio Collisione. Un insieme di tecnologie e di prestazioni che hanno permesso a SpaceTourer di ottenere le 5 stelle del protocollo EuroNCAP. Le motorizzazioni Diesel di ultima generazione della famiglia BlueHDi, fino a 180 CV, offrono livelli di consumi e di emissioni di CO2 “Best in Class” nel loro segmento e costi di utilizzo contenuti.

Citroen SpaceTourer si fa in quattro

Citroën SpaceTourer è disponibile in 4 versioni, destinate alla famiglia oppure ai professionisti del trasporto di persone. SpaceTourer Feel e SpaceTourer Shine, proposte in 3 lunghezze e disponibili in configurazione da cinque, sette o otto posti. Queste versioni sono dedicate alle famiglie numerose e a tutti coloro che amano viaggiare con gli amici. Gli spazi interni sono modulabili a piacere, grazie ai sedili scorrevoli, per un volume del bagagliaio ottimale e per offrire uno spazio maggiore per le gambe. I sedili con lo schienale inclinabile sono ripiegabili a tavolino (sedile passeggero anteriore e sedili della seconda e terza fila), permettendo così di trasportare gli oggetti più ingombranti con grande facilità.

SpaceTourer Business, proposta in 3 lunghezze e disponibile in configurazione da 5 a 9 posti, è la versione destinata soprattutto ai professionisti del trasporto di persone (navette degli alberghi o taxi). Configurabile a piacere, in base al numero di sedute e di equipaggiamenti, permette di avere un veicolo quasi su misura. SpaceTourer Business Lounge, proposta in 2 lunghezze M e XL, e disponibile in configurazione da 6 o 7 posti può diventare un vero “salotto o ufficio mobile”, grazie ai suoi sedili singoli girevoli in pelle (in seconda fila), il tavolino scorrevole e pieghevole, e i vetri posteriori oscurati per garantire una maggiore riservatezza. Questa versione è destinata ad un utilizzo professionale (ad esempio vettura con conducente).