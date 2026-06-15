Clerici Auto: la scelta sicura e trasparente per la tua mobilità

Scegliere la vettura ideale per la propria famiglia o per la propria attività lavorativa richiede la presenza di un partner solido, capace di offrire risposte chiare e soluzioni convenienti. In Lombardia, Clerici Auto rappresenta da anni la risposta definitiva a questa esigenza. Con la sua importante rete di saloni diffusa capillarmente sul territorio, questa storica azienda accompagna gli automobilisti passo dopo passo, mettendo al primo posto l’onestà e l’ascolto. La serietà e la grande qualità che caratterizzano il lavoro di questa realtà hanno ricevuto una prestigiosa consacrazione: Clerici Auto figura con pieno merito tra le eccellenze della Guida Top Dealers Italia, l’annuario ufficiale che seleziona i migliori concessionari del nostro Paese.

La vetrina del nuovo e i piani di mobilità per chi ha la partita IVA

I grandi spazi espositivi di Clerici Auto aprono le porte sul futuro del settore automobilistico, mostrando da vicino tutte le ultime novità di fabbrica. Chi desidera una macchina nuova viene affiancato da consulenti esperti per scoprire i vantaggi delle motorizzazioni ecologiche di ultima generazione, come i modelli ibridi ed elettrici, eccezionali per abbattere i consumi di carburante e superare senza problemi i blocchi del traffico nelle aree urbane.

Allo stesso tempo, l’azienda riserva un canale di consulenza speciale e altamente qualificato al mondo del lavoro. Per artigiani, professionisti e gestori di flotte aziendali è attiva una divisione business che propone soluzioni di noleggio a lungo termine, contratti di leasing flessibili e veicoli commerciali robusti, studiati appositamente per alleggerire le spese di gestione e mantenere le ditte locali sempre in movimento.

La selezione dell’usato: controlli rigorosi in officina e chilometri scritti

Se la gamma del nuovo traccia la strada per il domani, il reparto dedicato alle vetture d’occasione e ai modelli a KM 0 è il vero punto d’incontro tra il massimo risparmio e la certezza di viaggiare protetti. Comprare una macchina di seconda mano da Clerici Auto significa azzerare ogni forma di dubbio o preoccupazione sul passato del mezzo.

Prima di ricevere l’approvazione per la vendita, infatti, ogni automobile affronta un severissimo check-up tecnico all’interno delle officine interne. I meccanici analizzano pezzo dopo pezzo lo stato del motore, l’usura di freni e sospensioni e la stabilità di tutti i computer di bordo. A tutela totale di chi compra, la concessionaria inserisce direttamente nel contratto la certificazione scritta dei chilometri reali. Il percorso si conclude con un lavaggio approfondito e un trattamento di igienizzazione completa dell’abitacolo, che restituisce interni freschi, salubri e perfettamente sanificati.

Finanziamenti flessibili, permuta immediata e la sicurezza del test drive

Clerici Auto semplifica la vita dei suoi clienti anche quando si passa alla gestione dei pagamenti e della burocrazia. Presso gli uffici della concessionaria è possibile strutturare piani di finanziamento personalizzati, calibrando la durata del piano e l’importo della rata mensile in modo che si adatti perfettamente alle entrate della famiglia o al budget aziendale.

Se si possiede una vecchia vettura da dare indietro, il servizio di permuta offre una valutazione rapida e trasparente in linea con i reali valori di mercato, consentendo di scalare immediatamente la cifra dal prezzo d’acquisto della nuova macchina. Infine, per eliminare qualsiasi esitazione, l’azienda invita sempre il cliente a effettuare un test drive gratuito su strada accompagnato da un esperto, il modo migliore per valutare di persona la comodità, la visibilità e la facilità di guida prima di prendere la decisione finale.

L’orizzonte delle soluzioni integrate firmate Clerici Auto

Per offrirti una panoramica completamente discorsiva e originale, l’universo delle soluzioni della concessionaria è stato organizzato seguendo i tre grandi momenti del viaggio insieme all’automobilista:

L’esperienza inizia attraverso la libertà di una scelta immediata e ricca di opportunità. Grazie a un magazzino multimarca immenso e costantemente aggiornato, il cliente non deve affrontare lunghe e snervanti attese di spedizione dalla fabbrica, ma può scegliere in tempo reale tra centinaia di auto usate certificate, modelli aziendali freschissimi e occasioni a KM 0 in pronta consegna. Questa ricchezza di assortimento garantisce a chiunque di trovare l’esatta combinazione di carrozzeria, alimentazione e accessori desiderata per i propri spostamenti quotidiani.

Il percorso prosegue con la pianificazione di una serenità economica su misura. In questa fase, il team di consulenti non si limita a proporre un prezzo, ma progetta una struttura finanziaria o di noleggio personalizzata che sia sostenibile e priva di stress. Il cliente ha la massima flessibilità e può decidere di inserire all’interno della singola rata mensile anche servizi integrativi fondamentali, come le polizze assicurative furto/incendio e i pacchetti di manutenzione programmata, bloccando il costo degli interventi futuri contro qualsiasi rincaro di mercato.

La relazione si consolida definitivamente attraverso una tutela e un’assistenza tecnica che durano nel tempo. Anche dopo la consegna delle chiavi, le officine d’avanguardia e i centri service ufficiali di Clerici Auto rimangono il punto di riferimento per ogni esigenza. Sia per i semplici tagliandi periodici sia per le riparazioni meccaniche o di carrozzeria più complesse, l’utilizzo esclusivo di ricambi originali e la grande competenza dei tecnici mantengono inalterata l’efficienza della vettura, proteggendone il valore negli anni con la qualità e l’affidabilità che solo un autentico Top Dealer della mobilità sa assicurare alla tua vita di tutti i giorni.