Codice Eurotax esclusiva dell’Usato Infomotori che offre il PREZZO TRASPARENTE INTERNET

Che cosa è il Codice Eurotax , cosa serve, come funziona , quali vantaggi offre a concessionari e clienti nella valutazione usato auto, moto, commerciali ma anche camper e veicoli industriali d'occasione, includendo pure km zero e pronta consegna. Infomotori lancia per primo per il proprio USATO il PREZZO TRASPARENTE INTERNET che si affianca ai tradizionali libretti Eurotax giallo ed azzurro

Il codice Eurotax è un codice univoco che permette di identificare un modello/versione senza possibilità di errore. Tale Codice è stato scelto dal sito infomotori.com per differenziarsi dai numerosi siti in commercio dove chiunque può inserzionare autovetture senza un vero controllo.

All’interno del sito infomotori.com non potrete trovare quindi un modello, come quello che vedete di seguito, che si autoproclama “Panda ECCEZIONALE”.

L’utilizzo del codice Eurotax è inoltre sinonimo di professionalità, essendo infatti utilizzato dai soli operatori del settore e su questa filosofia il sito infomotori.com ha scelto di permettere il caricamento dei che lo utilizzano, volendo offrire la massima TRASPARENZA ai propri lettori e premiare al contempo i migliori e professionali venditori.

Tale scelta è stata fatta anche in ottica di dare più tranquillità ai nostri lettori qualora decidessero di acquistare una delle autovetture inserizionate.

Per gli operatori del settore abbiamo inoltre creato una funzione di ricerca per codice Eurotax così da permettere all’utente finale (dealer o privato) di vedere a che prezzo vengono offerte dalla rete ufficiale quella autovettura (sottolineiamo quella autovettura… proprio perché grazie al codice Eurotax la ricerca diviene mirata e non “grossolana” come in altri siti).

A questo punto il Responsabile Usato che deve inserire un prezzo di vendita potrà avere, oltre al prezzo di Eurotax Blu e Giallo su cui ragionare, anche un prezzo che possiamo chiamare PREZZO TRASPARENTE INTERNET che si trovata esclusivamente sull’USATO INFOMOTORI.

Sarà sicuramente un prezzo ipotetico di vendita ma lo reputiamo utile come indicatore come testimoniato dagli stessi primi test effettuati da molti concessionari hanno avuto il grosso vantaggio di disporre del valore Eurotax Giallo + il Prezzo Trasparente Internet.